Start für Baustellen-Sommer: Arbeiten bringen Straßensperren

Frühling und Sommer bringen jedes Jahr verlässlich eines mit sich: Baustellen. Im Bezirk Gmünd laufen die Vorbereitungen vielerorts, teilweise wurde mit den Arbeiten an Landesstraßen schon begonnen. An einigen Stellen kommt es auch zu Sperren.

Kirchberg: Sperre für ganze Ortsdurchfahrt

An der Kirchberger Ortseinfahrt von Ullrichs kommend arbeitet die Straßenmeisterei Schrems bereits an den Nebenanlagen, setzt neue Randsteine und bereitet die Gehsteige vor. Die L68 wird dort wie berichtet bis zur Kreuzung in der Ortsmitte saniert, genauso wie der Bereich ab der Kreuzung in Richtung Fromberg und Hirschbach bis zum Hamerlinghaus. Eine Totalsperre ist ab 6. Juli vorgesehen: Martin Pichler, Leiter der Straßenmeisterei Schrems, geht von einer Dauer von drei Wochen aus. „Lkw werden über Schrems und Vitis nach Zwettl geleitet, Pkw über Waldenstein und Schweiggers“, erklärt er.

Aalfang wird weiträumig umfahren

Auch in Aalfang steht eine Straßensperre an, nämlich an der B30. Die dazugehörige Infotafel steht schon seit mehreren Wochen bereit, Anfang Juli soll es dort soweit sein. Pichler erwartet eine zweiwöchige Sperre, wie alle Straßenarbeiten sei das von der Witterung abhängig. Der Verkehr wird wie berichtet über Brand in Richtung Heidenreichstein bzw. Langegg umgeleitet. Derzeit wird an der B30 an Nebenanlagen gearbeitet.

Acht Wochen Sperre in Großotten

Mit einer längeren Sperre müssen Verkehrsteilnehmer im Süden des Bezirkes rechnen, wenn sie von Großotten in Richtung Preinreichs unterwegs sind. Die Fahrbahn der Landesstraße wird laut Straßenmeisterei Weitra auf etwa 800 Metern erneuert, man geht von einer achtwöchigen Totalsperre – und der finalen Fertigstellung erst Ende Juli – aus. Der Verkehr wird über Engelstein und Sitzmanns geführt.

Die Straßenmeisterei Weitra ist derzeit auch zwischen Ehrendorf und Wielands für Fahrbahnsanierungen im Einsatz, dort sind allerdings nur tageweise Sperren vorgesehen.

