Stress bei Ärzten: Computer legten Ordis lahm

Montage sind für die Ärzte und deren Mitarbeiter schon seit jeher ziemlich stressig. Am 7. November wurde dieser Stress noch verschärft: Das Computersystem für die E-Cards funktionierte nicht. Lange Wartezeiten für die Patienten und Überstunden für das Personal waren die Folge.

Bezirksärztevertreter Christoph Preißl. Foto: Archiv

„Am Wochenende gab es ein von der SVC angekündigtes Update. Leider funktionierte dieses aber am Montag nicht. Man konnte keine E-Cards ablesen oder E-Rezepte ausstellen. Auch ELGA funktionierte nicht“, berichtet Bezirksärztevertreter Christoph Preißl: „Die Patienten mussten ungewohnt lange Wartezeiten in Kauf nehmen und waren verständlicher Weise ungehalten.“ Ärgerlich sei für alle Betroffenen auch gewesen, dass es seitens der zuständigen Firma, der Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. (SVC) keinerlei Informationen zu diesen Problemen gegeben habe.

„Niemand wusste daher so recht, wo das Problem überhaupt liegen würde und man machte zuerst das eigene Computersystem dafür verantwortlich. Schon die Problemfindung hat einige Zeit gekostet“, betont Preißl, der einmal mehr auf ein funktionierendes System in den Arztpraxen pocht: „Dazu zählt auch ein einwandfrei laufendes Computersystem“, so Preißl, dem ein „Notfallprogramm“ für derartige Zwischenfälle fehlt.

Außerdem hätten sich die Ärzte und deren Mitarbeiter, die während der Corona-Pandemie das Gesundheitssystem aufrecht gehalten haben, funktionierende Systeme verdient. „Es gab großartige Coronaförderungen, nur nicht für das Gesundheitssystem. Es hat den Anschein, dass die Verantwortungsträger kein wirkliches Interesse an einer hochwertigen Gesundheitsversorgung haben“, meint Preißl, der in dem Zusammenhang nicht nur den E-Card-Ausfall anführt, sondern auch einige Probleme mit den E-Rezepten nennt: „Man kann zum Beispiel keine Medikamente, die weniger als die Rezeptgebühr kosten, mit einem E-Rezept verschreiben.“

