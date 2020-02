Langes Durchschnaufen gab es für die Feuerwehren im Bezirk Gmünd nicht: Nach Sturm „Sabine“, der am 10. und 11. Februar für viele Einsätze geführt hat, fegte in der Nacht auf 24. Februar Sturm „Yulia“ über den Bezirk. Alleine in Bad Großpertholz waren vier Alarmierungen zu verzeichnen.

Laut Kommandanten René Steininger waren einer auf der Straße Richtung Mühlbach, zwei auf der B41 sowie einer auf der Landesstraße zwischen Bad Großpertholz und Breitenberg (Edermühle) abzuarbeiten. Diese Straße bleibt auf Weisung der Bezirkshauptmannschaft bis auf Weiteres gesperrt.

Unter anderem musste auch die Feuerwehr Langfeld in Einsatz gehen. Laut Kommandanten Michael Blauensteiner hieß es für diese Wehr am 24. Februar kurz nach 6.30 Uhr eine Straße im Ort frei zu machen. Acht Mitglieder standen im Einsatz.