Sturmtief „Ylenia“: Knapp 30 Feuerwehr-Einsätze an einem Tag

Schon in den Morgenstunden gingen am Donnerstag die ersten Alarmierungen an die Feuerwehren, über den Tag folgten weitere Einsätze in allen Teilen des Bezirkes. Über 120 Frauen und Männer von rund 20 Feuerwehren im Gmünder Bezirk waren bei knapp 30 Einsätzen insgesamt etwa 150 Stunden im Einsatz, um Schäden des Sturmtiefs „Ylenia“ zu beseitigen.

Lesezeit: 1 Min RG Red. Gmünd