Serie zu 100 Jahre NÖ: Den „Eisernen Vorhang“ virtuell kennenlernen

Die Staatsgrenze trennte Österreich und Tschechien, das Waldviertel und Südböhmen, Gmünd und České Velenice und viele weitere Orte bis zum Fall des „Eisernen Vorhangs“ im Jahr 1989. Seither hat sich vieles entwickelt, manches blieb unter den Erwartungen: Mehr als 30 Jahre nach der Grenzöffnung beschäftigt man sich inzwischen mit der Frage, was sich seither getan hat.

Scheitern, Erfolg – und die Sprache als Barriere. Etwa im vergangenen Juni, als eine länderübergreifende Tagung wie berichtet die Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aus wirtschaftlicher Sicht beleuchtete. Das Zentrum für historische Migrationsforschung in St. Pölten und Post Bellum aus Brünn hatten zu dem Zeitpunkt schon seit zwei Jahren am Thema gearbeitet. Eine Herausforderung: die bisher dünne Dokumentation der Thematik.

Schließlich wurden – auch mit Unterstützung von Thomas Samhaber – Interviews mit Zeitzeugen geführt. Diese erzählten von Erfahrungen des Scheiterns, erfolgreichem Wirtschaften österreichischer Betriebe auf tschechischer Seite, kulturellen Unterschieden und der sprachlichen Barriere. Bei einem Besuch des ehemaligen Bundeskanzlers Franz Vranitzky und dem früheren tschechischen Ministerpräsidenten Vladimír Špidla im Access-Industrial-Park im Sommer waren beide erfreut über die Entwicklung des ersten grenzüberschreitenden Wirtschaftsparks Europas mit 1.800 Beschäftigten, der vor über 30 Jahren zwischen Gmünd und České Velenice gegründet wurde.

Mit „Augmented Reality“ durch die Zeit reisen. Um Geschichte rund um den Eisernen Vorhang zu vermitteln, werden mittlerweile auch digitale Methoden verwendet: Im Frühling ist ein Projekt angelaufen, für das einige Orte an der Grenze ausgewählt und dazugehörige Geschichten zusammengetragen wurden. Die Mitwirkenden sind Historiker und Menschen, die sich schon länger mit der Geschichte der Grenze beschäftigen. Das Erarbeitete wird über „Augmented Reality“ (erweiterte Realität) aufbereitet – und Gebäude, alte Fotos und Animationen somit in die sichtbare Umgebung eingebunden.

Mit einer Exkursion am 15. Oktober zu einigen dieser historischen Plätze werden das Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Die Teilnahme ist kostenlos, man kann auch nur an Teilabstrecken dabei sein, Anmeldungen sind per Mail ( info@jihoceskarozvojova.cz oder sissi@ild.cc ) erforderlich. Besichtigt werden etwa Peršlák bei Nová Bystřice, der Grenzübergang Gmünd-Böhmzeil und Buchers/Pohoří.

