Teuerung: Wenn der Schulbeginn besonders ins Geld geht

Einige Hefte, Schreib- und Malutensilien, ein Zirkel und vielleicht noch Federpenal oder Schultasche. So wird auch in den nächsten Wochen wieder der eine oder andere Einkaufskorb von Eltern schulpflichtiger Kinder aussehen. Seit dem Vorjahr macht sich die Teuerung bemerkbar, stellt gerade zu Schulstart manche Haushalte vor Herausforderungen. Das sieht man auch bei Sozialmärkten.

„Die Teuerung ist extrem spürbar. Für viele Kunden wird das Einkaufen sicher schwierig“, sagt Mario Schrunk, Marktleiter-Stellvertreter am Heidenreichsteiner „soogut“-Standort. Seitens des Sozialmarktes läuft deshalb eine landesweite Aktion zum Schulstart: Man möchte armutsbetroffene Familien unterstützen, startete eine Sammelaktion von Schulsachen.

„Die Scham ist manchmal groß"

Von der Schultasche über Schreibunterlagen bis hin zur Füllfeder ist alles gefragt, Spenden können direkt im Markt abgegeben werden. Dort merke man, dass gerade zu Schulstart viele Ausgaben anfallen, sagt Schrunk: „Aber jeder will seinen Kindern etwas bieten. Deshalb ist die Scham manchmal leider groß.“

In Heidenreichstein umfasst „soogut“ einen Markt, in dem genießbare Lebensmittel verwertet werden, einen Second Hand-Shop, um auch Kleidungsstücke vor der Tonne zu retten, und ein Café als Raum für Gemeinschaft. Gerade bei Lebensmitteln sei das Sparen relativ einfach, erklärt Schrunk: „Wir sind da, damit den Leuten Geld für das bleibt, wo man nicht sparen kann.“

Auch Kleidung kann ein Thema sein

Im Henry-Laden (Rotes Kreuz) in Gmünd ist das ganze Jahr über eine Schulecke eingerichtet. Wie stark die Nachfrage nach Second Hand-Produkten im Schulbereich heuer sein wird, sei noch schwer einzuschätzen, sagt Christoph Schattauer-Schmidt, der für den Henry-Laden zuständig ist.

Insgesamt sei die Nachfrage nach Wiederverwendbarem aber hoch. Der Laden in der Meridian-Passage bietet vor allem eine große Auswahl an Kleidung zu günstigen Preisen. Auch das sei zum Schulbeginn wichtig, sagt Schattauer-Schmidt: Die Ausstattung höre nicht bei der Schultasche auf, betreffe auch Sportkleidung & -schuhe sowie Kleidung für den Schulalltag.