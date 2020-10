Gräber sind mit Gestecken geschmückt, im Andenken an die Verstorbenen Kerzen angezündet: Zu Allerheiligen und Allerseelen wird derer gedacht, die nicht mehr unter uns sind.

Gerade dann sorgen die Betreuer der Friedhöfe für ein gepflegtes Umfeld „Auf die Friedhofsreinigung wird dann vermehrt Augenmerk gelegt“, sagt Thomas Emetsberger, Leiter der Städtischen Bestattung Gmünd.

Kranzniederlegung als Tradition

Für sein Team beginnt der Arbeitstag dann schon frühmorgens. Untertags erledigen sie kleine – aber wichtige – Arbeiten, wie das Ausleeren der Mistkübel: „Das sieht sonst nicht schön aus“, sagt Emetsberger.

Eine Tradition zu Allerheiligen ist auch die Kranzniederlegung an Kriegerdenkmälern. „Die Erinnerung an unsere verstorbenen Kameraden und Vertriebenen hat einen hohen Stellenwert und darf nie vergessen werden“, betont der Weitraer Kasernenkommandant Reinhard Bachner. In der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt wird in einem Gottesdienst der Opfer beider Weltkriege erinnert, das Gedenken vor dem Denkmal entfällt aber.

Auch für die Mitglieder des Kameradschaftsbundes steht das Gedenken an die Opfer der Weltkriege und an die verstorbenen Kameraden im Mittelpunkt. „Diese Feierlichkeiten sind für unsere Verbände sehr wichtig. Heuer werden wir coronabedingt aber nur im Stillen dieser Personen gedenken, mehr ist nicht möglich“, erklärt der Bezirksobmann des Kameradschaftsbundes, Hermann Kitzler: „Maximal zwei Personen darf eine Abordnung umfassen. Kranzniederlegungen dürfen durchgeführt werden, aber ohne Publikum.“

Auf die Spendenaktionen für das „Schwarze Kreuz“ soll im Bezirk auf Anraten Kitzlers verzichtet werden. „Wir in Großdietmanns werden jenen Betrag spenden, den wir im Vorjahr eingenommen haben“, sagt er.

Friedhofsbesuch gehört dazu

„Der Stellenwert ist immer noch groß“, sagt Bestatter Thomas Emetsberger. Ähnlich wie zu Weihnachten, Ostern oder am Muttertag gehöre auch an Allerheiligen der Friedhofsbesuch dazu – aber gerade zu den Totengedenktagen Anfang November kämen auch Verwandte, die sonst weiter weg wohnen.

Und wenn gemeinsam der Verstorbenen gedacht wird, scheinen sie manchmal gar nicht so weit weg.