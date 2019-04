Das Fohlen war in der Nacht zum 24. März auf der Koppel von Erwin Sprinzl in Reingers tot geboren und vom Besitzer am Morgen gefunden worden. Welches Tier das Fohlen am Kopf und Hals ziemlich schlimm zugerichtet hat, steht nun fest. „Bei dem Kadaver wurde die DNA von einem Fuchs gefunden“, wurde betont.