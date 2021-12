Traktor-Hinterrad machte sich selbstständig: Unfall auf B2

Der Fahrer hatte den Traktor bereits aus eigener Kraft und unverletzt verlassen, ehe die Schremser Feuerwehr mit zehn Kameraden in zwei Fahrzeugen an der Unglücksstelle eintraf. Während seiner Fahrt in Richtung Horn hatte sich offenbar das linke Hinterrad gelöst, war zum Glück ohne weitere Folgen in den gegenüberliegenden Straßengraben gerollt. Das Zugfahrzeug kam in der Folge von der Fahrbahn ab, kippte durch den Druck der nachrollenden, leeren Anhänger im Graben um.

Bevor die Einsatzkräfte den Traktor bergen konnten, musste erst die bei dem Vorfall abgerissene Anhängekupplung repariert werden – damit die beiden Anhänger abgeschleppt werden konnten. Dadurch wurde es möglich, die Zugmaschine mittels Seilwinde wieder aufzurichten, mit dem Kran anzuheben und den Reifen provisorisch wieder zu montieren, damit der Traktor zum Abtransport auf einen Anhänger verladen werden konnte.

Die B2 musste im Unfallbereich einspurig, vorübergehend auch komplett, gesperrt werden. Die Schremser Feuerwehr band noch ausgelaufene Betriebsmittel, ehe der Einsatz nach etwa drei Stunden abgeschlossen und die Fahrbahn uneingeschränkt benutzt werden konnte.