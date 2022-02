Trauer in ÖVP und Bauernkammer um Erich Neulinger

Mit Erich Neulinger ist am 2. Februar ein engagierter Landwirt, ehemaliger ÖVP- und Bauernkammer-Funktionär verstorben. Neulinger hat seine Landwirtschaft – beinahe in der Schremser Stadtmitte gelegen – ab 1953 geführt.

In der Volkspartei hat er sich unter anderem als Obmann der Jungen ÖVP Schrems, Sprengelleiter des landwirtschaftlichen Fortbildungswerks (die heutige Landjugend) und ÖVP-Stadtparteiobmann eingebracht. Im Bauernbund hat Erich Neulinger mehrere Funktionen auf Orts- und Gemeindeebene übernommen: Von 1980 bis 2005 war er als Kammerrat der Bezirksbauernkammer Gmünd tätig und von 1992 bis 2003 als stellvertretender Kammerobmann. Beim Lagerhaus Gmünd fungierte er als Obmann-Stellvertreter, war Obmann des Jagdausschusses und der Milchkühlgemeinschaft in Schrems sowie Rohstoffbeirat der Agrana.

Für seine Verdienste wurde Erich Neulinger mit dem Silbernen Ehrenzeichen der ÖVP Niederösterreich, der Silbernen Kammermedaille, dem Goldenen Ehrenbuch der NÖ Bauernschaft und dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet.

„Erich Neulinger war ein vielseitig engagierter Bauernbundfunktionär. Neben der Arbeit im Betrieb hat er immer seine Freizeit für das Wohl der örtlichen Bauernschaft verwendet. Dafür gilt ihm unser großer Dank. Seitens des Schremser Bauernbundes werden wir ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, würdigt ÖVP-Stadtpartei-Obmann David Süß die Leistungen Neulingers.

Das Begräbnis findet am 11. Februar um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Schrems statt, ab 10 Uhr gibt es in der Aufbahrungshalle die Möglichkeit zur Verabschiedung.

