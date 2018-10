Einige Gerüchte und zahlreiche Fakten gibt es auch diese Woche in Sachen „Wolf“. Gemunkelt wurde, die Auffälligkeiten im Bereich zwischen Gmünd und Litschau stünden im Zusammenhang mit einem Wolfsrudel in Tschechien. In der Gemeinde Rapšach (Rottenschachen), die sich hinter der Grenze zwischen Schönau bei Litschau und dem Grenzübergang Neu-Nagelberg ausdehnt, soll ein neues Rudel heimisch geworden sein.

Der Weg nach Gmünd ist von hier für einen Wolf ein Spaziergang. „Das ist kein Gerücht, sondern Fakt“, betont Wolfsbeauftragter Georg Rauer gegenüber der NÖN und meint: „Das könnten durchaus die Wölfe am Foto einer Wildkamera in der vorwöchigen NÖN sein.“

Ebenfalls bestätigt sind nach der DNA-Analyse die Risse von fünf Schafen und einem Damwild in Stadelberg. „Es läuft hier noch die Geno-Typisierung. Wir gehen aber davon aus, dass auch hier das Wolf-Weibchen zugeschlagen hat, dass auch in Rörndlwies, Angelbach und Bruderndorf zugeschlagen hat“, geht Rauer aus.

"Andere Möglichkeiten gibt es nicht"

Dieses Wolfsweibchen dürfte das Muttertier des bestätigten zweiten Wolfsrudels sein, das sich im Raum Bad Großpertholz herumtreibt. Laut dem Wolfsexperten scheint es anhand der analysierten Spuren als ziemlich fix, dass dieses Weibchen den zwei Meter hohen Zaun beim Verlassen des Geheges in Stadl berg tatsächlich übersprungen habe. „Andere Möglichkeiten gibt es nicht“, meinte der Wolfsbeauftragte. Vor dem Sprung hätte dieses Weibchen aber ihre Mahlzeit wieder erbrochen. „Vermutlich lag ihr die verschlungene Beute zu schwer im Magen. Vielleicht war ihr das ja eine Lehre“, zeigt Rauer auf.

Offen ist noch die DNA-Analyse des Lammkopfes, der in Oberlembach gefunden worden ist (die NÖN berichtete).

Neue Entwicklungen gibt es auch nach dem nächtlichen Zusammenstoß auf der L62 bei Gmünd-Breitensee mit einem vermeintlichen Wolf und Sichtung mehrerer weiterer, nicht bestimmbarer Tiere in der Nacht auf 15. Oktober: Der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Zwettl (18) kam der Bitte von Wolfsbeauftragtem Georg Rauer nach, mit Wattestäbchen Abstriche der leichten Kontaktspuren an der Pkw-Außenseite vorzunehmen, die nun untersucht werden. „Es wurde Erde am Auto entdeckt, die eventuell auch Spuren vom angefahrenen Tier enthalten könnte. Ich habe aber leider keine große Hoffnung. Probieren tun wir es aber trotzdem“, so Rauer. Dieses Material wurde bereits zur DNA-Analyse geschickt, jetzt heißt es wieder warten.

„Auch andere Wildtiere aus Wald entfernen?“

Angesichts teils gezielter Angstmache – nach dem Unfall auf der L62 waren Fake-Meldungen mit Warnungen vor Aufenthalten im Freien unter Bezug auf die Jägerschaft (die eine solche Warnung gegenüber der NÖN heftig bestritt) verbreitet worden – fragte die NÖN ihre Leser, ob der Alltag des Wolfes bisher Auswirkungen auf deren Alltag hätte. 76,8 Prozent der Teilnehmer beantworteten die Frage mit „nein“, immerhin 23,2 Prozent aber mit „ja“. Auf politischer Ebene durchlaufen Resolutionen an die Bundesregierung für eine Änderung des Schutzstatus in den europaweit gültigen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinien derzeit wie berichtet die Gemeinderäte.

Jener in Schrems stimmte mehrheitlich zu, allerdings in abgeänderter Form. Im aktuellen Wortlaut fordere die Resolution, wie SP-Gemeinderat und -Nationalratsabgeordneter Konrad Antoni festhielt, die Bundesregierung zum Handeln auf, was diese ohnehin schon tue. Vielmehr noch sei der Resolutionstext „schon sehr populistisch mit Angaben, wonach sich 30 Prozent der Bevölkerung nicht mehr spazieren zu gehen trauen“. Der Passus wurde vor der Abstimmung im Einvernehmen mit der ÖVP-Fraktion aus der Resolution genommen.

SPÖ-Gemeinderat Franz Ableidinger stimmte als Einziger dennoch dagegen. Wie viele Menschen in Österreich in jüngster Zeit bereits durch einen Wolf verletzt wurden, fragte er – und wie viele durch andere Wildtiere. Zynischer Nachsatz: „Sollte man die auch alle aus dem Wald entfernen? Ich kann da nicht zustimmen.“