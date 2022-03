Über 100 Flüchtlinge sind da: Meldebus wird eingerichtet

Mehr als einen Monat nach dem Einfall der russischen Truppen in der Ukraine sind in allen Teilen des Bezirkes Flüchtlinge angekommen, die Behörde ortet deren Zahl mittlerweile im deutlich dreistelligen Bereich.

Jede Gemeinde ist angehalten, Meldungen über Flüchtlinge an die Bezirkshauptmannschaft weiterzugeben, damit diese möglichst den Überblick bewahren kann. „Ich gehe anhand dessen bereits von einigen mehr als hundert ukrainischen Flüchtlingen im Bezirk aus“, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch zur NÖN. Annähernd exakt kann er die Zahl der hier aufhältigenden Kriegsflüchtlinge aber noch immer nicht anführen. Wieso?

Die Wohnsitzmeldung hat bei privater Unterbringung binnen dreier Tage zu erfolgen, tut es aber nicht zwingend in allen Fällen – zumal die Frage freilich auch ist, ob jemand überhaupt vor hat, zu bleiben. Wer an sich im Land bleiben möchte, muss sich registrieren. Dann gibts die „Identitätskarte“ als Nachweis für den Vertriebenen-Status laut „EU-Massenzustromrichtlinie“, die ist unter anderem Voraussetzung für die Aufnahme in die Grundversorgung. Das Problem: Ausgestellt werden solche Karten in Niederösterreich nur in St. Pölten, Schwechat und Wiener Neustadt – sehr weit weg vom Grenzbezirk im Nordwesten…

Auf Initiative von Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Stadtpolizist René Schreiber, der auch Zivilschutzverbands-Bezirkschef ist, wird ab sofort mittwochs eine mobile polizeiliche Meldestelle in einem Bus am Mühlgassen-Parkplatz in Gmünd eingerichtet. „René hat sich sehr darum bemüht, damit weite Anfahrtswege – die oft von privaten Quartiergebern absolviert wurden – nicht mehr nötig sind. Vier Ukrainerinnen sind auch bereit, vor Ort beim Übersetzen zu helfen“, dankt Rosenmayer.

Terminvergabe für Meldebus läuft über die Gemeinden

Bei einer Bürgermeisterkonferenz wurde die Vorgehensweise der Kommunen geklärt, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Um Wartezeiten für Geflohene in Zaum zu halten, bekommen alle Gemeinden des Bezirkes Zugriff zu einem Anmeldesystem, über das sie Termine für polizeiliche Meldungen aus ihrem Gebiet eintragen können.“

Das Service im Meldebus kann, so Rosenmayer, auch von Geflohenen mit vorübergehendem Wohnsitz außerhalb des Gmünder Bezirkes in Anspruch genommen werden, „es ist ein Angebot für die Region“.

