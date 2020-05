Die Bundesstraße B5 leidet wie berichtet unter massivem Schwerverkehr, seit Grametten neben Gmünd-Böhmzeil wegen Corona der einzige offene Grenzübergang zu Tschechien im Bezirk ist. Im allmorgendlichen Lkw-Verkehr kam am 11. Mai gegen 6 Uhr ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd zwischen die Fronten: Beim Versuch, auf der Kuppe gleich nach Eisgarn in Richtung Grenze einen Lkw zu überholen, stieß er laut Polizei mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Auch ein weiterer Pkw wurde in die Kollision verwickelt.

Die Feuerwehren Eisgarn und Heidenreichstein befreiten den eingeklemmten Pkw-Lenker aus dem stark beschädigten Fahrzeug, ein Notarzthubschrauber brachte ihn ins Universitätsklinikum St. Pölten. Die Lkw-Lenker blieben unverletzt – wobei der Entgegengekommene durch ein Ausweichen in den Graben Schlimmeres verhinderte.

Für die Bergung und den Wegtransport des beschädigten Brummers musste ein Abschleppdienst aus Budweis hinzugezogen werden.