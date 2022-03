Ukraine-Hilfe: Kräfte sollen gebündelt werden

Nachdem die Ukraine-Hilfswelle aus dem Gmünder Bezirk wie berichtet außergewöhnlich intensiv angerollt war, berief Bezirkshauptmann Stefan Grusch am 11. März eine Bürgermeisterkonferenz ein. Deren primäres Ziel: Kräfte zu bündeln, Strukturen zu schaffen, und eine möglichst klare Linie in die Hilfe zu bekommen.

„Viele Gemeinden wollen selbst helfen, in etlichen Gemeinden tun sich Bürger für Aktionen zusammen. Ich möchte, dass die Hilfe im Bezirk abgestimmt wird“, betont Grusch im NÖN-Gespräch. Dabei geht es um Spendenaktionen genauso wie um Transporte oder auch private Quartierangebote. Die Gemeinden kristallisieren sich bereits als Drehscheiben heraus, wie etwa auch die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) sagt: „Immer wieder kommt jemand ins Gemeindeamt, um aufgenommene Flüchtlinge zu melden, oder auch, um eine Unterkunft anzubieten. Die Maschinerie beginnt überlegt zu laufen.“ Man wolle natürlich rasch und unkompliziert vermitteln.

Nicht ohne seine Hühner

Dabei hört man freilich auch Geschichten. Etwa jene einer schon länger hier lebenden Ukrainerin, die ihren Vater aus dem Kriegsgebiet zu sich holen will. Der könne aber nicht, so Rosenmayer: „Er will die Hühner nicht alleine zurücklassen. Da kommen einem gleich die Tränen… nichts rechtfertigt einen Krieg.“

Auch in Schrems gebe es immer wieder Anfragen, wie geholfen werden könne, sagt SPÖ-Bürgermeister Peter Müller. In der Katastralgemeinde Langegg biete etwa eine gebürtige Ukrainerin Unterstützung an. „Insgesamt sollte die Hilfe im Idealfall über die Gemeinde koordiniert werden“, findet auch Müller. So soll eine zentrale Sammelstelle für Hilfsgüter aus dem Gemeindegebiet eingerichtet werden. Denkbar wäre etwa das alte Milchhaus.

Aus Großschönau berichtet Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP) online von Vorbereitungen für Quartiere von etwa fünf Flüchtlingsfamilien. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet, nach Sachspenden soll bedarfsbezogen gebeten werden, Angebote für Dolmetschdienste und mehr seien registriert worden. Bruckner schreibt auch von Unterstützung durch Kirche, Kindergarten und Schule.

Kindergärten für junge Ukrainer öffnen

Die Entscheidung, Flüchtlingskinder etwa in Kindergärten aufzunehmen, liege alleine bei den Betreibern, sagt Bezirkshauptmann Grusch. Recht darauf gebe es keines. Aber: „Es gibt Einigkeit unter den Gemeinden, sehr pragmatisch und unbürokratisch mit der Situation umzugehen und den Besuch zu ermöglichen – auch, um aus der Dauerschleife mit teils fürchterlichen Erlebnissen zuhause und unterwegs kommen zu können.“

Wie viele Ukrainer derzeit im Bezirk leben, das kann noch nicht genau gesagt werden. Aus den größeren Gemeinden wird noch kein nennenswert hoher Andrang berichtet, die Meldungen trudeln bei den Gemeindeämtern erst nach und nach ein. Bei der Bezirkshauptmannschaft liegen bislang laut Stefan Grusch erst Meldungen zu Anträgen für die Grundversorgung auf, „das betrifft nur jene, die wirklich bedürftig sind und schon angesucht haben“.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden