Unfall bei B41-Kreuzung Anderlfabrik: Nur Blechschaden

Während in allen Teilen des Gmünder Bezirkes am Freitagvormittag bereits erste Feuerwehren zur Aufarbeitung von Sturmschäden ausrücken mussten, war die Hoheneicher Wehr wegen eines Verkehrsunfalles an der Bundesstraße B41 im Einsatz.

Lesezeit: 1 Min RG Red. Gmünd