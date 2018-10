Recherchen der NÖN hatten bereits am 15. Oktober ergeben, dass es zwar in der Nacht auf Montag – allerdings nicht um 5 Uhr morgens, sondern gegen Mitternacht – zu einem Unfall mit einem Tier auf der Landesstraße L62 bei Breitensee (Gemeinde Gmünd) gekommen war. Das Tier ergriff danach die Flucht.

Es sei aber, wie ermittelnde Polizeibeamte genauso wie Wolfsbeauftragter Rauer betonten, weder eine Delle am Fahrzeug entstanden, noch seien „verwertbare“ Spuren für DNA-Analysen zurückgeblieben. Dahin gehende Angaben weist Rauer auch auf nochmalige NÖN-Nachfrage zurück: „Es wäre schön, aber es gibt keine Haare.“

Auch seitens der Landespolizeidirektion, auf die sich der „Kurier“ beruft, wird gegenüber der NÖN dementiert, dass das Tier irgendwelche Spuren hinterlassen habe.

Polizeibeamte hatten in der Nacht noch die Gegend um die Unfallstelle abgesucht und Tiere bereits auf tschechischem Boden erspähen können, diese aber aufgrund der Entfernung und der Sichtverhältnisse nicht eindeutig als Wölfe definieren können.

Was es mit den angeblichen Wölfen in Breitensee auf sich hat, wo im Norden des Gmünder Bezirkes tatsächlich ein ganzes Wolfsrudel in eine Fotofalle tappte, und wo im Bezirk von einem Schaf nur noch der Kopf übrig blieb – das lest ihr ab 17. Oktober in der Gmünder NÖN.