Unmut über Auflagen: Landwirten fehlt Flexibilität

Beschäftigen tue es ihn schon länger, aber die großen Regenmengen im April hätten es jetzt wirklich deutlich gemacht, sagt Landwirt Franz Pichler: „Zwischen Umbruch der Begrünung und Anbau einer Folgekultur müssen maximal 30 Tage liegen.“ Für gar nicht so wenige Bauern seien diese Vorgaben nicht erfüllbar.

Pichler nennt sie „datumsbezogene Auflagen“, ihm und vielen Kollegen würden sie Sorgen bereiten. Neuere Vorgaben gehen auf die Ziele des österreichischen GAP-Strategieplans für 2023 bis 2027 zurück, der im Herbst genehmigt wurde. GAP meint die Gemeinsame Agrarpolitik in der Europäischen Union. Der Plan sieht etwa vor, dass Finanzmittel zur Entwicklung des ländlichen Raums künftig gerechter verteilt werden sollen, an den „guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand“ gleichzeitig aber auch strengere Anforderungen gestellt werden. Das bedingt Veränderungen in der Landwirtschaft.

Auf Geld verzichten (müssen)?

Franz Pichler übt Kritik an unflexiblen Stichtagen und Zeitfenstern. Als Landwirt bleibe einem oft keine andere Wahl, als Arbeiten abzuschreiben und „auf einige tausend Euro zu verzichten“. Dazu komme, dass das Waldviertel keine „Gunstlage“ für die Landwirtschaft sei und klimatische Bedingungen ohnehin schwierig seien.

Der Landwirt aus Schrems engagierte sich beim Bauernbund und wechselte dann zur Freiheitlichen Bauernschaft. Der Bezirksbauernkammer Gmünd gehört er als Funktionär an. Wasser für die Wiesen und Äcker sei erfreulich, betont Pichler. Nur: An Agrarzahlungen gebundene Auflagen geben laut ihm nun mal Stichtage vor, die Wetter-Realität kann jedoch anders aussehen. Auf die Bauern sei zuletzt tatsächlich viel zugekommen, stimmt Markus Wandl, Obmann der Bezirksbauernkammer Gmünd, vom Bauernbund zu: „Die Unzufriedenheit ist wirklich sehr groß.“

Vorgaben in der Landwirtschaft resultieren zum Teil auch daraus, dass Überlegungen zu Klima- und Umweltschutz inzwischen umfassender sind. Die Umsetzung liege oft aber fernab der Praxis, kritisiert Franz Pichler. Dass das Landwirte gleich zur Aufgabe des Betriebes treibe, glaubt Bauernkammer-Obmann Wandl nicht: „Die, die aufhören, haben andere Gründe.“

Was bleibt, ist ein Wunsch nach Wertschätzung

Eine „zukunftsorientierte Agrarpolitik“ könne nur in Einklang mit Betroffenen, unter Einbeziehung natürlicher Einflüsse und mit Flexibilität passieren, sagt Pichler. Es ist weniger Ärger, der in den Aussagen des Bio-Landwirten mitschwingt, als ein Wunsch nach Wertschätzung bäuerlicher Arbeit: „Sie ist Grundsockel unserer Gesellschaft, sorgt für gesunde regionale Lebensmittel, gepflegte Landschaft und funktionierendes Sozialleben in den Ortschaften.“

Die aktive Mitarbeit regionaler Bauernvertreter sei „mehr als notwendig“. Zum Teil seien die Kammern eingebunden, es gebe Bemühungen um Verbesserungen, sagt Markus Wandl: „Ja, es wird viel vorgegeben – auch einiges, das nicht zugunsten der Landwirte passiert.“ Etwa zu wenig Flexibilität? Bringe er Gülle auf einem unbebauten Acker aus, sei sie laut Vorschrift binnen vier Stunden einzuarbeiten, sagt Wandl.

