Nach dem argen Bevölkerungs-Minus 2017 schrumpfte der Bezirk Gmünd auch im Jahr 2018 um 240 Einwohner, der einst leichte Aufwärtstrend ist damit endgültig vorbei: Der Bevölkerungsstand sank mit 36.852 Hauptwohnsitzern per 31. Dezember erstmals unter 37.000. In drei Jahren gingen dem Bezirk 770 Einwohner verloren – mehr als einige Gemeinden insgesamt haben.

Quelle: NÖN/Gemeinden; Foto: Ljupco Smokovski/shutterstock; Grafik: Gastegger

Laut Zahlen, die die NÖN Gmünd in den 21 Gemeindeämtern erhoben hat, gingen die Sterbefälle stark auf 537 zurück, Geburten stiegen um 13 auf 295. Bleiben 242 mehr Sterbefälle als Geburten – statistisch erklärt die Geburtenbilanz den Bevölkerungsrückgang völlig. Doch die Erklärung ist komplexer. Die Städte Gmünd und Schrems blieben nämlich trotz Weggangs vieler Flüchtlinge konstant, Weitra (-38), Bad Großpertholz (-41) und vor allem Heidenreichstein (-67 Hauptwohnsitzer) erwischte es jeweils stark. Markante Gemeinden im Überblick:

Heidenreichstein.

Die Burgstadt rutschte inklusive Nebenwohnsitzern ein zweites Mal seit 2013 unter die 5.000-Einwohner-Marke. Die Zahl der Flüchtlinge habe sich von etwa 120 halbiert, sagt SPÖ-Stadtchef Gerhard Kirchmaier. Andererseits gab es fast ein Drittel weniger Sterbefälle und die Hälfte mehr Geburten als 2017. ein größeres Wohnbau-Projekt sei nicht in Sicht: „Es gab die Vision oberhalb des alten Kindergartens, eine Genossenschaft bekam aber das notwendige Nachbar-Grundstück nicht. Das Projekt liegt derzeit auf Eis.“

Gmünd.

In der Bezirkshauptstadt blieb die Einwohnerzahl (5.379) fast gleich. Zuzug wog Flüchtlings-Abzug mehr als auf, auch das deutliche Minus um 20 Sterbefälle prägte die Statistik. „Ich empfinde Gmünd als sehr lebenswert“, sagt ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: „Wir bemühen uns, Wohnraum für jeden Anspruch bereit zu stellen.“ Die ersten neuen Gemeindewohnungen werden kommenden Freitag bezogen, im neuen Siedlungsgebiet beim Harabruckteich sind die ersten Bewohner eingezogen. Auch in Sachen Sanierungen habe sich zuletzt viel getan, streicht Rosenmayer hervor.

Schrems.

Schrems schnitt 2018 in allen Bilanzen gut ab – mit Zugewinnen bei Hauptwohnsitzern (+2 auf 5.414), Nebenwohnsitzern (+29) und Geburten (+14) bei weniger Sterbefällen. SP-Bürgermeister Karl Harrer nennt eine funktionsfähige Infrastruktur, vitale Betriebe, ein gutes Angebot an Wohnraum und Bauland. „Wir arbeiten daran, die Gemeinde lebenswert zu erhalten bzw. zu machen.“ Er verweist auf den Wohnbau in der Berggasse, den ständigen Ausbau des Wohnparks (wo gerade Gründe für Einfamilienhäuser verkauft werden), den geplanten Siedlungsausbau in Langschwarza oder die Grundlagen-Erhebung für neue Widmungen in Gebharts und Kottinghörmanns.

Weitra.

VP-Bürgermeister Raimund Fuchs hofft, dass dem kräftigen Minus in Weitra (das primär auf das Stadtgebiet selbst zurückzuführen sei) ein Bauboom folgt: Im Projekt in der Bergzeile ist laut WAV wie berichtet ein Drittel der Wohnungen vergeben, im neuen Siedlungsgebiet beim Hausschachen wurden wieder zwei Bauplätze verkauft. Dazu gebe es Überlegungen, Bauland zu schaffen. „Die verfügbaren sind aufgebraucht“, verweist Fuchs auf laufende Erhebungen. An sich steige die Nachfrage nach Wohnen.

Litschau.

Als Grund für den Verlust von 70 Zweitwohnsitzern sieht Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) die im Vorjahr neu erstellte Wählerevidenz. „Wir mussten alle Nebenwohnsitzer anschreiben, vermutlich haben dadurch einige keinen Bedarf mehr am Wohnsitz in Litschau gesehen“, sagt er. Die weggezogenen Asylwerber seien jedenfalls alle Hauptwohnsitzer gewesen. Bauland und Wohnungen gebe es genügend, nachdem 2017 das neue Siedlungsgebiet geschaffen wurde.

Brand-Nagelberg

hatte vor Eggern und Reingers den höchsten prozentuellen Verlust aller Gemeinden im Bezirk in den vergangenen fünf und auch zehn Jahren (-7,5 bzw. -10,6 %). SP-Bürgermeister Franz Freisehner betont, dass -19 Einwohner im Vorjahr eine Folge der Auflassung der Flüchtlings-Herberge in Neu-Nagelberg gewesen seien. Er verweist aber auch auf eine Überalterung, die sich etwa in der Geburtenbilanz niederschlage: Mit lediglich vier Babys war die siebentgrößte Gemeinde des Bezirkes das Schlusslicht in der Geburtenbilanz!

Eggern/Eisgarn.

2018 waren die jahrelang gebeutelten Eggerner dank positiver Geburtenbilanz die einzige Gemeinde nördlich von Schrems mit einem Plus, im 5-Jahres-Schnitt sind hier aber die Eisgarner die einzige Gemeinde mit einem positiven Trend. Die Stimmung sei einfach gut, sagt VP-Bürgermeister Günter Schalko: „Junge bauen wieder, weil sie in der Region Jobs finden und in der Gemeinde bleiben können. Das bringt mehr Geburten, somit sind Kindergarten und Schule gut ausgelastet.“ Zum Verkauf stehende Häuser seien in kürzester Zeit weg, neue Bauplätze sollen im Zuge eines geplanten Entwicklungskonzeptes geschaffen werden – und Zuzug ermöglichen.

Moorbad Harbach.

Die Gemeinde hat nach einigen üblen Jahren massiv aufgeholt, kletterte seit 2014 mit einem Einwohnerplus von 8,3 Prozent auf 721 vom dritt- auf den sechstletzten Platz im Ranking. „Viele erkennen die Qualität der kleinen Gemeinde“, freut sich Bürgermeisterin Margit Göll (ÖVP), wichtig dafür sei das Moorheilbad: „Menschen verlieben sich beim Kuraufenthalt in den Ort, ziehen in der Pension her. Junge kommen wegen der sicheren Arbeitsplätze und der Lebensqualität für ihre Familie zurück.“ Neubauten seien wegen knapper Bauplätze selten, also werde häufig eine Einheit ans Elternhaus angedockt. Um die Nachfrage nach Bauland auch in den Ortschaften besser erfüllen zu können, soll die Raumordnung aus 1983 überarbeitet werden.

Bad Großpertholz

verlor nach einem Aufwärtstrend 41 Hauptwohnsitzer, das führt VP-Bürgermeister Klaus Tannhäuser zum größten Teil auf weggezogene Asylwerber (25) zurück. Hauskäufer würden sich zudem oft zunächst nur als Nebenwohnsitzer anmelden. In zehn Jahren gingen 124 bzw. 8,6 Prozent der Einwohner verloren.

