Unterstützung für Priester: „Engagement ist zu schätzen“

Der Pfarrgemeinderat wird im März neu gewählt. Er erfüllt unterschiedliche Funktionen: Organisation von Festen, Unterstützung des Pfarrers, Ansprechpartner für die Pfarrgemeinde. „Und er repräsentiert die Gläubigen einer Pfarre, denn als Pfarrer kann man nicht immer mit allen Leuten in Kontakt stehen“, erklärt Dechant und Schremser Stadtpfarrer Herbert Schlosser.

Die Arbeit verschiedener Pfarrgemeinderäte unterscheide sich in der Praxis nur in Kleinigkeiten, was alle eint, sei die Begeisterung und Freude an der Tätigkeit, meint Andreas Sliwa. Immerhin mangelt es ihm nicht an Vergleichsmöglichkeiten: Er ist in den Pfarren Hoheneich, Waldenstein, Kirchberg, Süßenbach und Weißenalbern tätig. „Das Engagement der Pfarrgemeinderäte ist sehr hoch zu schätzen“, sagt er. In der Pandemie war der Kontakt zwischen Pfarrer und Gemeinde erschwert – deshalb sei es wichtig, zumindest telefonisch in Verbindung zu bleiben.

Die Kandidatensuche läuft in vielen Pfarren schon. „Es wird nicht überall leicht sein, jemanden zu finden“, spricht Dechant Schlosser die herausfordernde Nachfolgersuche an: „Ich denke, dass es früher einfacher war – auch weil die Seelsorger jünger waren und junge Leute motiviert haben.“

Das Problem kennt auch Pater Markus Feyertag, der in den Pfarren Weitra, Spital und St. Wolfgang tätig ist: „In Spital ist die Suche nach neuen Pfarrgemeinderäten nicht so einfach. Hier gibt es nur 200 Pfarrangehörige. In größeren Pfarren ist das schon einfacher.“ Ist ein Priester für mehrere Pfarren zuständig, brauche es eben Unterstützung: „Während die Priester für die Messen und die Sakramente sorgen, übernehmen die Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräte die Bereiche rundherum.“

Wahlliste mit und ohne Vorab-Vorschläge

Unter welchen Modalitäten der Pfarrgemeinderat gewählt wird, ist unterschiedlich: In den Pfarren Heidenreichstein und Gmünd Herz-Jesu werden beispielsweise vorab Kandidatenvorschläge eingeholt, gevotet wird erst in etwa einem Monat. In anderen Pfarren – etwa Litschau und Schrems – gibt es Kandidatenlisten, Vorschläge können noch ergänzt werden.

„Wir konnten in den vergangenen Jahren auf ein bewährtes Team im Pfarrgemeinderat zählen, das große Unterstützung bei allen Veranstaltungen einbrachte und sich toll engagiert hat“, betont die Heidenreichsteiner Pfarrsekretärin Andrea Edinger, die gemeinsam mit Pastoralassistentin Daniela Sturmlechner-Mantsch für einen reibungslosen Ablauf der Wahl sorgen wird: „Es werden auch neue Interessenten zum Zuge kommen, da wir aus Altersgründen auch einige Abgänge von verdienten Mitgliedern zu verzeichnen haben.“

Übrigens: Warum sich Personen der Wahl stellen, sei meist eine Grundeinstellung, meint Pater Markus Feyertag: „Zu mir hat einmal eine Pfarrgemeinderätin gesagt, sie mache es zu Ehren Gottes. Das war für mich die schönste Antwort. Das ist Ehrenamt.“

