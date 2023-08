Unwetter beim Sportplatz: Auto von Fußballer unter Bäumen begraben

Am Dach des Zubaus zum Heidenreichsteiner Kantinengebäude konnten noch in der Nacht keine gröberen Beschädigungen festgestellt werden, nachdem es die Feuerwehr mittels Krans vom Baum befreit hatte. Das am Rand der Sportanlage abgestellte Fahrzeug eines Heidenreichsteiner Fußballspielers wurde jedoch schwer beschädigt.

Insgesamt gingen bei den Feuerwehren im Bezirk Gmünd zwischen 20.24 und 20.53 Uhr etwas mehr als zehn Alarmierungen ein, großteils wegen umgestürzter Bäume. Die Heidenreichsteiner Kameraden mussten noch ein zweites Mal ausrücken, auch in der Seyfriedser Straße hieß das Szenario „Baum über Straße“.

In der Gemeinde Kirchberg/Walde liefen zwei Einsätze parallel: Die Kirchberger Kameraden rückten zwischen Fromberg und Pürbach zum Freimachen der Fahrbahn aus, jene von Ullrichs zur Fahrzeugbergung nach einem Unfall offenbar infolge des plötzlich eingetretenen Starkregens. Bei Schrems musste die Bundesstraße B30 wieder befahrbar werden.

Zu späterer Stunde musste noch in Schlag bei Litschau zur Landesstraße ausgerückt werden.