Ex-Partnerin & Polizisten bedroht, Cobra-Mann verletzt .

Auflauf des Einsatzkommandos „Cobra“ am späten Nachmittag des 4. August nahe der alten „Semrad-Fabrik“ in der Schremser Straße in Hoheneich (Bezirk Gmünd): Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems wurde ein Mann festgenommen.