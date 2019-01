Sie besitzen ein Haus oder ein bäuerliches Anwesen, das vor 1970 errichtet wurde, und wollen es umbauen? Dann gehören Sie zu jenen, die durch die im Juni 2018 im Landtag beschlossene Änderung der Bauordnung vermutlich eine „Ergänzungsabgabe zur Aufschließungsabgabe“ leisten müssen. Ob diese Abgabe zu leisten ist, weiß man derzeit aber nicht genau.

Der Passus ist den Gemeinden nämlich ein „spanisches Dorf“, daher wird die „Ergänzungsabgabe zur Aufschließungsabgabe“ noch gar nicht umgesetzt. „Ich habe es trotz vieler Bemühungen nicht verstanden“, zeigt sich selbst Peter Höbarth, längstdienender Bürgermeister im Gmünder Bezirk, irritiert. Zum Wirrwarr kommt ein unscheinbarer Satz am Ende des § 39, der das besagt: Wird eine Änderung an den fast 50 Jahren alten Häusern in Form von genehmigungspflichtigen Zubauten (Garagen, Wintergärten, Scheunen, usw.) vorgenommen, kommt das neue geänderte Baurecht zum Tragen.

„Da gibt es natürlich überall einen großen Aufschrei. Wir haben das auch schon bei der Bürgermeisterkonferenz besprochen“, so Landtagsabgeordnete, Bürgermeisterin und ÖVP-Gemeindebundvertreterin des Bezirkes Gmünd, Margit Göll, die für 13. März einen Infotag für die Bürgermeister mit einem Fachmann organisiert hat. „Hier sollen alle Probleme aufgearbeitet werden.“

Infotag im März soll Klarheit bringen

Auf NÖN-Anfrage in zahlreichen Gemeinden konnte kein einziger Fall eruiert werden, bei dem die Ergänzungsabgabe zur Aufschließungsabgabe bereits umgesetzt worden ist. „Wir warten, welche Regelung dazu in unserer Kleinregion kommt“, sagt der Schremser Bürgermeister und Gemeindebundvertreter der SPÖ.

Partei- und Bürgermeisterkollege Gerald Schindl aus Amaliendorf-Aalfang bestätigt die „Abwarte-Position“ genauso wie Weitras VP-Bürgermeister Raimund Fuchs. Das Land mache es sich leicht, kritisiert Franz Freisehner aus Brand-Nagelberg (SPÖ).

Aus dem Büro des politisch zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreters Franz Schnabl (SPÖ) heißt es, dass die Änderung „vielfach von Gemeinden und den Gemeindevertreterverbänden angeregt“ worden sei, „da sich Grundstücke, für die mehrfach Abgabenleistungen verlangt wurden, und solche, die keinerlei Beiträge leisteten, oftmals unmittelbar nebeneinanderliegen“. Die Neuerung diene einer zumindest teilweisen Gleichbehandlung von Bauplatz-Eigentümern.

In einigen Gemeinden fand bereits eine Gebarungseinschau des Landes statt – die die Verrechnung der Ergänzungsabgabe zur Aufschließungsabgabe einfordert. Eine Gemeinde, die im Landhaus um Hilfe bei einer Berechnung dieser neuen Ergänzungsabgabe gebeten hat, war über die Antwort einer Juristin erstaunt. Das von ihr zitierte „Nicht anwendbar“ wird eine weitere Episode in diesem derzeit schon undurchsichtigen Paragraphen-Dschungel bringen.