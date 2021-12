Viele Wünsche und Pläne fürs neue Jahr

Kann das Jahr 2022 den Erwartungen gerecht werden? Nach fast zwei Jahren Pandemie ist der größte Wunsch bei einem Großteil wahrscheinlich ähnlich. Die NÖN hat nachgefragt, welche Wünsche und auch Vorhaben die Gmünder Politiker und Promis für das neue Jahr haben.

„Meine Erwartung ist, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen und wieder mehr Normalität und Freiheit bekommen“, betont ÖVP-Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais. Auch eine wirtschaftliche Erholung steht ganz oben auf ihrer Wunschliste. Politisch gesehen sei eine Sache im neuen Jahr besonders wichtig: „Man muss auf die Leute zugehen, um wieder zur Einigkeit zu kommen. Die Spaltung der Gesellschaft muss in den Hintergrund rücken.“

Einigung finden und auf Preissteigerung Acht geben

Ähnliche Worte wählt SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Thomas Miksch: „Dieser Spaltung entgegenzuwirken, ist auch mir ein großes Anliegen für das kommende Jahr. Das Lockdown-Chaos der Regierung ist da sicher nicht förderlich. Wir sollten aber versuchen, gemeinsam die Pandemie zu lösen. Das muss im neuen Jahr gelingen und sollte Priorität Nummer eins sein.“

Als fast ebenso beunruhigend erachtet er aber die enormen Preissteigerungen bei Energie und Wohnen. „Die finanzielle Belastung für Familien wird immer größer. Auch hier müssen wir 2022 entgegenwirken und das Leben leistbar gestalten, weil es sonst dramatische Auswirkungen haben wird“, meint Miksch. So viel zu den politischen Vorhaben. Privat hat sich der SPÖ-Politiker auch einen Vorsatz gefasst: „Ich will im neuen Jahr jeden Tag eine Stunde Sport machen, sowohl für die körperliche als auch die geistige Fitness.“

Für Grünen-Bezirkssprecher Manfred Stattler sollte im ganzen Corona-Chaos nicht auf den Klimaschutz vergessen werden: „Krisen werden uns weiter beschäftigen, Corona ist da nur der Anfang. Die Auswirkungen des Klimawandels werden deutlicher werden. Wir alle sind gefordert Verantwortung zu übernehmen, um zu einer besseren, gerechteren und friedlicheren Gesellschaft beizutragen.“

Persönlich hat sich Stattler vorgenommen, so viel wie möglich das Rad oder öffentliche Verkehrsmittel mittels Klimaticket zu nutzen. „Das sind auch im Waldviertel gar nicht so wenige, wenn man nur hinschaut und nicht aus Gewohnheit wie selbstverständlich ins Auto steigt. Eines meiner Ziele ist es, mich weiter für die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs einzusetzen.“

Große Hoffnungen auf ein gutes 2022 hat nach einem geplagten Jahr die Kulturszene. Der Waldviertler Hoftheater-Intendant Moritz Hierländer arbeitet derzeit an der Saison 2022, die am 6. Mai mit der Komödie „Nein zum Geld“ starten soll: „Ich glaube auch fix daran, dass wir im Sommer wieder Kultur erleben können. Dass Corona ganz vorbei sein wird, glaube ich allerdings nicht.“

Von der Politik erhofft er sich im nächsten Jahr auch, einen möglichen Corona-Winter besser und früher zu managen: „Das wurde heuer ziemlich vernachlässigt und ist alles viel zu kurzfristig passiert.“ Persönliche Vorsätze macht sich Hierländer zum Jahreswechsel nicht, dafür werde in der Spielpause viel gelesen, geplant und mit Regisseuren gesprochen. Besonders freut sich Hierländer auf eine Adaption von Shakespeares „Der Sturm“ im Sommer als Open-Air auf der Wiese hinter dem Theater. Wenn es keine Einschränkungen aufgrund der Pandemie geben sollte, warte jedenfalls ein volles und abwechslungsreiches Kulturjahr mit fünf Eigenproduktionen und zahlreichen Gastspielen auf die Hoftheater-Besucher.

Alle Augen auf Elk-Haus zum Jahreswechsel

Ein paar ereignisreiche Tage hatte kurz vor Jahreswechsel Thomas Scheriau, der Geschäftsführer von Elk-Fertighaus, hinter sich. Er stand bundesweit im Blickpunkt, weil er symbolisch den Hauptpreis zur ORF-Impflotterie überreichte: Eine 18-jährige Salzburgerin war dabei als Gewinnerin eines Elk-Hauses ermittelt worden – es liege nun quasi so lange in einem Safe, bis sich die Schülerin zum Hausbau entschließe, schmunzelt Scheriau.

Die Pandemie hat auch Elk vor Herausforderungen gestellt, die mit Jahreswechsel noch längst nicht alle bewältigt sind. Im Angesicht von 1.600 Häusern im Auftragsbuch blickt Scheriau zudem einem arbeitsreichen Jahr 2022 entgegen. Was er sich privat erhofft? „Dass sich das Impfverhalten so entwickelt, dass die Pandemie endlich in den Griff gekriegt werden kann. Ich hoffe, dass jeder wieder etwas mehr auf sich selbst schaut, um Kraft für die kommenden Herausforderungen zu sammeln.“