Vier Fahrzeuge nebeneinander: Lkw-Fahrer verhinderte Schlimmeres

Brenzlige Situation im Morgenverkehr des 26. Mai auf der B41: Am Ausläufer des „Waller“ bei Eichberg (Gemeinde Großdietmanns) befanden sich kurz vor 7.30 Uhr am Ende des dreispurigen Überholbereiches plötzlich vier Fahrzeuge nebeneinander! Einer der beiden Überholten verhinderte mit einer schnellen Reaktion wohl Schlimmeres – er wich zur Seite ins Bankett aus. Der Lkw kippte dabei in den Graben.

Die Feuerwehren Eichberg, Großdietmanns und Gmünd rückten mit insgesamt etwa 25 Kameraden zur Unfallstelle aus. Der Fahrer des Lkw von einer Schremser Firma, der gerade in Richtung Gmünd unterwegs gewesen war, überstand den Zwischenfall laut Einsatzleiter Patrick Speckmayer von der Feuerwehr Eichberg unverletzt. Das Fahrzeug war unter anderem mit Klomuscheln, Waschbecken und schweren Eisenplatten beladen – die Feuerwehrleute verluden einen Großteil des Ladegutes, ehe der Lkw mittels Seilwinde geborgen werden konnte. Er wurde durch den Betrieb selbst abgeschleppt.

Die stark befahrene Bundesstraße war für die Bergearbeiten mehr als eine Stunde lang in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

