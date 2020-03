Als Gelegenheit, „gemeinsam eine neue Art des Lernens zu erfahren“ sieht man die bevorstehende Schließung etwa im Schulzentrum Gmünd. Die Schüler hätten, wie Stefanie Thaler-Röck erklärt, einen Zugang zu „Microsoft Teams“: Das ermögliche schriftliche Chats genauso wie Videochats. Die Schüler hätten erstaunlich positiv reagiert: „Manche haben sich zwar gefreut, dass sie jetzt Ferien hätten, aber so ist es natürlich nicht.“ Die Lehrer stellen Materialien bereit, Schüler sollen sie dann selbst erarbeiten oder eben in virtuellen Treffen. „Wir gehen davon aus, dass es reibungslos funktioniert“, sagt sie.

Gymnasium: „Gibt Aufsichtsmöglichkeit“. Günter Czetina, Direktor des Gmünder Gymnasiums, weist auf die organisatorischen Herausforderungen hin – immerhin passiere der Ausfall des regulären Schulbetriebs sehr kurzfristig. Eltern würden laufend informiert werden, allerdings sei es „nicht einfach, Informationswege aufzubauen.“ Mit den Schülern soll über das System „Webuntis“ kommuniziert werden, Übungsmaterialien werden von Lehrern ausgeteilt. Ab Mittwoch fällt auch der Unterricht in der Unterstufe aus, eine Aufsichtsmöglichkeit gebe es grundsätzlich: „Wir erheben noch, wie viele Schüler da sein werden.“ Die Nachmittagsbetreuung – laut Czetina mit zehn bis 15 Schülern pro Tag frequentiert – läuft vorerst weiter. „Aber natürlich mit mehr Hygienemaßnahmen.“

Zeitpunkt der Zentralmatura fraglich. Ob die Zentralmatura verschoben werden muss, das ist derzeit noch nicht geklärt. Mit der Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeiten ist im Gymnasium die erste Säule der Matura schon abgeschlossen. Für die Vorbereitung auf die weiteren Prüfungen ist der „Zeitdruck jedenfalls größer. Die Lehrer werden aber intensiven Kontakt halten“, erklärt Czetina. Die betroffenen Klassen im Schulzentrum hätten den Großteil des Unterrichtsstoffes schon erledigt, Übungsmaterial soll ebenfalls online übermittelt werden. Mehrtägige Exkursionen mussten abgesagt werden: Die Wintersportwoche der zweiten Klassen und die England-Sprachwoche des zweiten ALW, die nach Ostern stattgefunden hätte, fielen dem Coronavirus zum Opfer, sollen aber im nächsten Schuljahr nachgeholt werden.

Unterrichten im Home-Office? Für die Lehrer ist der Arbeitsalltag unter den geänderten Umständen teilweise ungewiss: „Bisher gab es noch keine offizielle Information, ob wir Lehrer von zuhause aus arbeiten dürfen“, so Thaler-Röck: „Für Montag haben wir vereinbart, dass wir noch in der Schule sind.“ Auch im Gymnasium werden die Lehrer laut Günter Czetina vorerst in der Schule bleiben.

Ab Mittwoch „Notbetrieb an den Volksschulen“. Zur Vorbereitung auf die Umstellung „hatten wir schon Konferenzen, am Montag gibt es dann nochmals eine Besprechung“, sagt Beatrix Skoll. Sie leitet die Volksschulen Gmünd und Waldenstein. „Ab Mittwoch gibt es nur mehr Notbetrieb an den Volksschulen“: Lediglich Kinder, für die keine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden werden kann, sollen in die Volksschule kommen.

„Wir müssen erst schauen, wie viele Kinder das betrifft.“ Sie sagt aber, dass Kinder – wenn möglich – zuhause betreut werden sollten. Wichtig sei es, Eltern bestmöglich zu informieren. Die Lehrer wollen die Kinder auf die Veränderung vorbereiten und Lernmaterialien zur Verfügung stellen. „Kinder und Eltern können sich auch per Mail melden, wenn sie noch etwas brauchen“, erklärt Skoll: „Die Lehrer bleiben voraussichtlich in der Schule.“ Auch die Nachmittagsbetreuung der Gemeinde werde laut ihr weiterhin bestehen bleiben.

Kindergartenbetrieb vorerst aufrecht. Im Schremser Kindergarten – der mit acht Gruppen größten Einrichtung im Gmünder Bezirk – gibt es laut Bürgermeister Karl Harrer vorerst eine „Aufrechterhaltung der Betreuung.“ Das Kinderhaus solle so lange wie möglich offen bleiben.