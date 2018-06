Zur zweitägigen Visitation kam Weihbischof Anton Leichtfried am Wochenende in die Pfarren Unserfrau und Heinrichs.

Festlich empfangen wurde er am 2. Juni von Pfarrer Pater Joachim Musial und den Bürgermeistern Otmar Kowar und Johann Weissenbök vor dem Gemeindeamt in Unserfrau. In der anschließenden feierlichen Messe spendete der Weihbischof 15 Jugendlichen das Sakrament der Heiligen Firmung.

Die Agape nach der Messe fiel durch ein Gewitter buchstäblich ins Wasser und wurde kurzerhand in die Kirche verlegt.