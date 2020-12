Die Vogelgrippe, die Anfang 2017 einige Schwäne das Leben gekostet und zu einer Sperre des Weges um den Harrabruckteich geführt hat, ist wieder ein aktuelles Thema. Die Gemeinden St. Martin, Weitra, Unserfrau-Altweitra, Großdietmanns, Gmünd, Hoheneich und Schrems wurden zu Risikogebieten erklärt. Hier gelten wieder die Präventionsmaßnahmen, sprich die Stallpflicht für das Geflügel.

Zwar gibt es derzeit keine aktuellen Erkrankungen bei Vögeln und Geflügel, aber das Risiko eines Ausbruches werde im Hinblick auf Fälle in den Nachbarländern als hoch bewertet. Daher wurden in enger Abstimmung mit den Bundesministerien, den Bundesländern, der AGES, der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) und der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG) die Risikogebiete in Österreich ausgewiesen.

Risikogebiet entlang von Lainsitz und Braunau

„Dazu wurden jene Regionen herangezogen, die sich in der Nähe zu den bereits positiv getesteten Wildvögeln in Bayern befinden, sowie jene, die entlang Flussläufen und Seen liegen, bei denen bereits bei der damaligen Vogelgrippe 2016/2017 positiv getestete Wildvögel gefunden wurden“, heißt es auf der Homepage der AGES. Für Bezirksbauernkammer-Obmann Markus Wandl sind somit die Gemeinden des Bezirkes Gmünd, die jetzt als Risikogebiet ausgewiesen worden sind, erklärbar.

„Diese liegen ja entlang der Lainsitz bzw. der Braunau.“ In den sieben betroffenen Gemeinden müssen nun Enten und Gänse von übrigem Geflügel getrennt gehalten werden. Das Geflügel darf nur mehr in Ställen oder in oben abgedeckten Haltungsvorrichtungen untergebracht werden. Weiters dürfen Wildvögel nicht mit Futter oder Wasser, das für das Geflügel bestimmt ist, in Kontakt kommen. Die hygienischen Sicherheitsmaßnahmen müssen erhöht werden.

Die Geflügelhalter müssen außerdem den Amtstierarzt verständigen, wenn Hühner & Co. weniger Futter und Wasser zu sich nehmen, die Eierproduktion zurückgeht oder mehrere Tiere sterben. Auch tot aufgefundene Wild- und Wasservögel sind dem Amtstierarzt zu melden.

Für das Geflügel selbst sei die Stallpflicht kein Problem: „Die Hühner finden draußen ohnehin kein Futter. Die Stallungen – egal ob im konventionellen oder im Bio-Bereich – sind auch ausreichend groß, somit haben die Tiere genügend Auslauf“, betont Wandl.

Präventionsmaßnahmen sind ausgehängt

Laut Amtstierärztin Elisabeth Osterberger wurden die betroffenen Gemeinden dazu angehalten, die Präventionsmaßnahmen per Aushang öffentlich zugänglich zu machen. Wie viele Geflügelhalter betroffen sind, konnte nicht gesagt werden.