GMÜND . - Fassungslosigkeit und Bestürzung herrschte am 13.4. Der 49-jährige Gendarmeriebeamte Rev.Insp. Hermann Gruber wurde auf offener Straße erschossen.



Der Mord ereignete sich mitten im Stadtgebiet von Gmünd, in der Sigismundgasse gegenüber dem Landeskindergarten.



Seit einiger Zeit bestand gegen den 40-jährigen Pürbacher Herbert Weidenauer, Bundesbahner, eine Vorführung, der er sich immer wieder entziehen konnte. Weidenauer hätte sich in zwei Wochen beim Landesgericht Krems wegen gefährlicher Drohung verantworten sollen.



Am 13.4. wurde der Mann in den Mittagsstunden zufällig von einem Gendarmeriebeamten in Zivil im Stadtgebiet von Gmünd gesehen. Er verständigte sofort seine Kollegen, da gegen Weidenauer immer wieder ermittelt wurde und fragte auch, ob derzeit etwas gegen den Eisenbahner "im Laufen" sei, denn jetzt sei er greifbar.



Patrouillen des GP Gmünd als auch des Güp Gmünd und des GP Schrems wurden eingesetzt. Als Weidenauer die erste Patrouille des Güp Gmünd sah, flüchtete er in die Meridianpassage. Kurz darauf wurde er bei der Bushaltestelle bei der Bezirkshauptmannschaft von den Gendarmeriebeamten gesehen, lief über die Schremser Straße Richtung Sigismundstraße.



Sieben Schüsse



Im Bereich Bezirksgericht wurde der 39-Jährige von den Gendarmeriebeamten gestellt. Völlig überraschend zückte er eine Pistole und feuerte mehrere Schüsse zuerst gegen einen Güp-Beamten, der jedoch sein Ziel verfehlte. Insgesamt gab Weidenauer sieben Schüsse aus seiner Pistole ab. Dabei wurde der Gendarmeriebeamte Hermann Gruber von einem Projektil tödlich ins Herz getroffen. Mit einer Kugel richtete sich Weidenauer selbst. Obwohl auch die Gendarmeriebeamten ihre Waffen zückten, kam es von ihrer Seite her zu keinem Gebrauch, da diese ursprünglich der Meinung waren, es handle sich bei der Waffe von Weidenauer um eine Gaspistole.



Schüsse in Fenster, Tür



Da sich zur Zeit des Vorfalles sich kaum Passanten auf der Straße befanden, konnte ein größeres Blutbad verhindert werden. Zwei der Schüsse blieben in einer Türe und einem Fenster eines rund 50 Meter entfernten Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite stecken.



Warum Weidenauer mit einer Waffe unterwegs war, kann nur mehr erahnt werden. Fest steht, dass dem Mann im Juli 1998 im Zuge eines Planquadrates der Führerschein wegen Alkoholisierung am Steuer abgenommen wurde.



Trotzdem dürfte er weiter mit seinem Pkw unterwegs gewesen sein. Denn der Wagen Weidenauers, der als Oberbauer bei der ÖBB bedienstet war, fiel auf einem Parkdeck in Krems der Gendarmerie auf. Diese verständigten ihre Waldviertler Kollegen. Da Weidenauer auch bei der Versicherung im Rückstand war, wurden ihm am 26.3. die Kennzeichentafeln entzogen. Dies dürfte aber das Fass für Weidenauer zum Überlaufen gebracht haben.



Einen Tag vor der Bluttat meldete sich Weidenauer bei Beamten in der Bezirkshauptmannschaft und sagte, dass er sich am 13.4. den Führerschein abholen werde. Kurz vor Mittag traf der Bundesbahner wirklich in der BH in der Führerschein-Abteilung ein und forderte seine Papiere. Er wurde von den Beamten aufgeklärt, dass dieses nicht möglich sei und wurde auf die Mittagssperre hingewiesen. Auch betreffend des Kennzeichens wollte Weidenauer diese wieder einfordern, der für diesen Fall zuständige Beamte war aber schon in der Mittagspause.



Vermutlich wollte Weidenauer zu Beginn des Parteienverkehrs in der BH wieder vorsprechen, doch da kam das Eingreifen der Gendarmerie dazwischen und endete katastrophal.



Weidenauer war bei der Gendarmerie seit Jahren wegen seiner Renitenz - jedoch immer ohne Waffengewalt - bekannt. "Die Beschimpfungen gegenüber den Gendarmeriebeamten füllen zahlreiche Protokolle, sie gingen sogar hin bis zu Mordandrohungen. Obwohl auch die Behörden von diesen Vorfällen wussten, wurde nie gegen den Mann eingeschritten", hebt Chefinspektor Josef Obenaus Leiter der Kriminalaußenstelle Krems schwere Vorwürfe.



Herkunft unbekannt



Bei der Tatwaffe handelte es sich um eine Pistole spanischen Fabrikates des Kalibers 7,65mm. Bei einer Hausdurchsuchung in Pürbach wurden noch eine Luftdruckpistole und eine Platzpatronenpistole samt Munition gefunden. Auch der Pkw Weidenauers wurde untersucht, jedoch ohne Ergebnis.



Hinsichtlich der Frage ob es vielleicht auch einen Zusammenhang mit dem Scholler-Doppelmird, der sich vor Jahren in Gmünd ereignete, wurde dies von CI Obenaus als absolut ausgeschlossen angenommen.



Durch sein Verhalten wurde über den Bundesbahnerm der keine waffenrechtliche Dokumente besaß, im November des Vorjahres ein Waffenverbot auferlegt. Bei der Instruktion der Gendarmerie versicherte er dieser Gegenüber gleichzeitig, dass er keine Waffen besitzt, was sich nun leider als falsch erwiesen hat.



Zweites Magazin dabei



Auffällig ist, dass Weidenauer, der aus dem Bezirk Zwettl stammt, am Tage der Tat nicht nur die Pistole samt acht Schuss Munition bei sich hatte, sondern auch zusätzlich mit einem vollen Magazin den Weg zur Bezirkshauptmannschaft antrat. Es ist daher nicht auszuschließen, dass Wiedenauer mit dem Vorsatz eines Massakers nach Gmünd gefahren ist.



Ob er in dem Amt seinen Rachefeldzug weiterführen wollte, an das will keiner denken. Tief bestürzt zeigte sich daher auch BH Hofrat Dr. Gerhard Schütt. "Die Aggression dürfte sich in erster Linie gegen die Beamten der Strafabteilung gerichtet haben", vermutet auch er.



Keine Änderungen



Leider könne man aber derartige Fälle nie verhindern, auch wenn es genügend bauliche Sicherungsmaßnahmen gibt, wie diese auch in der Bezirkshauptmannschaft der Fall ist. "Es gibt Situationen, wo man zugeben muss dass diese nicht regelbar sind", sagte Dr. Schütt.



Im Ort Pürbach selbst zählte Herbert Weidenauer eher zu den unauffälligen Personen. Er wohnte im Dachgeschoß des Bahnhofes Pürbach, war aber auch bei seinen Kollegen als Sonderling bekannt.



Der Mord an dem beliebten Revierinspektor, Hermann Gruber war auch als Weidmann im gesamten Bezirk bestens bekannt, erschütterte die gesamte Bevölkerung.



Am Tatort erschien auch Innenminister Strasser, der gemeinsam mit den Führenden des Landesgendarmerie- und Bezirkskommandos und BH Dr. Schütt den Hinterbliebenen Grubers sein Mitgefühl ausdrückte und finanzielle Hilfe zusicherte.



BM Strasser betonte bei einem Interview, auf die Frage ob nun aufgrund dieses neuerlichen Vorfalles abermals das Waffengesetz abgändert werde, dass dies nicht der Fall sein werde. "Derartigen Handlungen kann man auch mit noch so strengen Gesetzen nicht entgegenwirken", sagte der Minister.



Geschockt zeigen sich natürlich auch die Kollegen von Hermann Gruber, die den Mord an diesem nicht fassen können. "Schließlich hätte es jeden von uns treffen können", so der Bezirkskommandant Oberst Adolf Fraberger.



Begräbnis



Um die Verbundenheit mit der Familie von Hermann Gruber, er hinterlässt zwei erwachsene Kinder und eine Gattin, zu zeigen, wurde vom Dienststellenausschuss des BGK Gmünd eine Spendenkonto bei der Bank Austria Kto.Nr. 941065591 BLZ 20151 eingerichtet.



Das Begräbnis von Rev.Insp. Hermann Gruber wird am Mittwoch, 19. April um 14 Uhr am Stadtfriedhof von Gmünd stattfinden.

Gerlinde Aschauer