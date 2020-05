Einen Tag, nachdem sie in Horn ins Waldviertel vorgedrungen war, marschierte die Rote Armee am 9. Mai 1945 in Gmünd ein. Bejubelt wurden die Russen hier allerdings nicht – die Menschen versteckten sich eher, hatten Angst vor der künftigen Besatzungsmacht. Dass die Russen in Horn Häuser räumen ließen und in Besitz nahmen, andere Häuser und Geschäfte plünderten, sprach sich herum. „Durch Verwandte und Bekannte ging das auch damals schnell. Die Menschen haben sich lieber verkrochen“, erzählt der Gmünder Historiker Franz Drach.

Nazis gaben auf und flohen

Das Nazi-Regime versuchte in seinen letzten Atemzügen noch, Widerstand zu leisten. Hitlerjugend und Volkssturm errichteten in Gmünd Sperren, um die nahenden Sowjettruppen zu stoppen. „Im Endeffekt kam es aber zu keinen Kampfhandlungen“, sagt Drach. Kurz vor Eintreffen der Truppen kapitulierte die Naziverwaltung. Elf ranghohe NSDAP-Mitglieder reagierten im Bezirk Gmünd auf das Ende des Nazi-Regimes mit Selbstmord.

„Viele Nazis haben sich auch nach Oberösterreich abgesetzt“, ergänzt Drach. „Etlichen gelang es, so ihre Spuren zu verwischen. Der ehemalige Gmünder Nazi-Bürgermeister Rettinger etwa hat in Oberösterreich dann ein schönes Leben geführt.“ Weniger Glück hatte der Kreisleiter Hans Lukas aus Schrems, der am 28. August in Grieskirchen verhaftet wurde.

Menschenmassen unterwegs

Dass der Zweite Weltkrieg dem Ende entgegensteuerte, wurde auch im Bezirk, der am 23. März 1945 mit den Bombenangriffen der Alliierten auf Gmünd getroffen wurde, sonst aber kein Kriegsschauplatz war, offensichtlich. „Es waren unglaubliche Menschenmassen unterwegs“, sagt Franz Drach. „Die Front ist immer weiter nach Westen gewandert, also waren viele Soldaten unterwegs. Die haben zum Teil schon ihre Waffen weggeworfen.

Mit denen haben sich nach dem Krieg schwere Tragödien abgespielt, weil Kinder damit gespielt haben. Andererseits waren auch viele Menschen auf der Flucht.“ Bis zu 10.000 Flüchtlinge waren damals in der Stadt Gmünd. Hunderte Menschen lagerten auf der „Pilz-Wiese“, auf der sich heute der Spar-Supermarkt befindet. Auch zu heiklen Szenen kam es in diesen Tagen noch. In Heidenreichstein wütete eine heimziehende SS-Truppe, versuchte, das Regiment und die Tötungen weiterzuführen.

Erster Bürgermeister

Unter Führung der Russischen Besatzungsmacht wurde versucht, die Strukturen wieder neu aufzubauen. Franz Fuchs, ein Kommunist, übernahm im Mai 1945 die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters und provisorischen Bezirkshauptmanns in Gmünd. Er genoss über die Parteigrenzen hinweg große Anerkennung in Gmünd. Der spätere ÖVP-Nationalrat Theodor Cerny sprach anlässlich seines Todes 1953 über ihn: „Seine Hände waren immer sauber und ich muss sagen, dass wir diese Notzeit nur so gut überstehen konnten, weil er frei von jeder Rache oder Hassgedanken trotz der schier unerfüllbaren Forderungen gehandelt hat.“

Gendarmerieposten wurden gegründet, Schulen nahmen den Betrieb wieder auf. „Personen ohne Nazi-Hintergrund waren kaum zu finden, also nahm man auch frühere Nazis, wenn sie keine Verbrechen begangen hatten“, so Drach.

Essen war knapp

Bevor das Leben wieder in geregelten Bahnen ablief, dauerte es aber noch einige Jahre. In den Monaten nach Kriegsende zogen mehr als 100.000 Vertriebene auf der Suche nach einer neuen Heimat durch Gmünd. Das führte zu einer Knappheit an Unterkünften, Nahrungsknappheit, Hygieneproblemen und Epidemien. „Eine Katastrophe war der erste Winter.

Es war ein harter Winter, es gab wenig zu essen. Sehr viele Kinder sind an Unterernährung gestorben – oder an durch Unterernährung ausgelösten Krankheiten wie Diphtherie oder Scharlach“, schildert Drach. „Mit der Zeit ist die Lage besser geworden, aber merklich entspannt hat sich die Situation erst in den 1950ern.“

Unbeliebte Russen

Lohninger Der Gmünder Historiker Franz Drach: „Eine schlimme Zeit.“

Mit der Besatzungsmacht hat sich die Bevölkerung derweil versucht, zu arrangieren. In den Städten gab es Vereine, in den man sich mit den Russen getroffen und gemeinsam gefeiert hat. „Das war alles nur Mittel zum Zweck, keine Freundschaft“, betont Drach. Zu sehr scheute man die Russen wegen ihrer vielen Verbrechen. „Die erste Welle war disziplinierter, aber danach ist es mit Vergewaltigungen, Morden und Raub losgegangen“, sagt Drach.

Beliebt war die Besatzungsmacht wenig – auch wenn Kinder ihre Freude mit den kinderlieben Russen hatten. Die Politik war antikommunistisch, bei den ersten Wahlen im November 1945 erlitt die KPÖ eine Schlappe – daraufhin setzten die Russen Franz Fuchs als Bürgermeister ab, der Gemeinderat wählte den Sozialdemokraten Otto Wilharitz zum Stadtchef.

„Denunziationen gingen teils weiter“, sagt Drach. „Vorher hat man Leute, die einem nicht zu Gesicht standen, bei den Nazis als Kommunisten angeschwärzt, jetzt bei den Russen als Nazis. Da gab es schwere Schicksalsschläge. In Weitra etwa wurde ein unschuldiger Mann angeschwärzt, er wurde sofort nach Russland verfrachtet. Bald darauf kam die Todesnachricht.“

Vorboten des Eisernen Vorhangs

Gleichzeitig wurden Deutsche aus Tschechien vertrieben – mit russischer Hilfe haben sich Opfer der „wilden" Vertreibungen" wieder in Tschechien Häuser gesichert. Drach: „Das ist nicht oft passiert, es waren aber schon gewisse Vorboten für den Eisernen Vorhang."