Vorbereiten auf Blackout: Einsatzplan und Sicherheitsinseln

Auf die Feuerwehren im Bezirk Gmünd kommt eine große Herausforderung betreffend „Blackout“ zu. Das wurde beim Bezirksfeuerwehrtag am 29. April klargestellt.

„Die Bevölkerung braucht die Feuerwehr, die Bezirkshauptmannschaft auch, und ich brauche sie beim Katastrophenschutz“, meinte Bezirkshauptmann Stefan Grusch, der vor drei Wochen an der Bezirkshauptleute-Konferenz zum Thema „Blackout“ teilgenommen hat. „Dieses Thema hat an Aktualität zugenommen, das europäische Stromnetz ist ja mit dem Netz der Ukraine zusammengeschlossen. Die EVN hat zugegeben, dass bei einem EU-weiten Stromausfall mindestens eine Woche lang kein Strom vorhanden sein wird“, so Grusch. Eine weitere Woche werde es dauern, um das Netz wieder hochzufahren. Deshalb werde jetzt gemeinsam mit den Gemeinden und Feuerwehren ein „Blackout-Einsatzplan“ erstellt. „Wir brauchen in jeder Gemeinde sogenannte ‚Sicherheitsinseln‘, die unabhängig vom Strom sind. Dazu werde ich in den nächsten Monaten sehr engen Kontakt zu den Feuerwehren haben“, kündigte der Bezirkshauptmann an: „Es warten große Aufgaben für die Bevölkerung auf uns.“

Auf das Szenario „Blackout“ ging auch Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks ein: „Wenn wo ein Blackout-Einsatz klappt, dann im Bezirk Gmünd. Da bin ich mir sicher.“

Martin Boyer, erstmals als Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter dabei, berichtete, dass die Feuerwehr bereits drei Millionen Euro in Stromerzeuger investiert habe.

