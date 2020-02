Der Pensionist aus der Gemeinde Großdietmanns mit seiner 84-jährigen Gattin am Beifahrersitz fuhr am frühen Abend des 12. Februar genau zu dem Zeitpunkt von der L8224 bei Wielands in die B41 ein, als eine 44-Jährige aus der Gemeinde Unserfrau-Altweitra im VW Golf von Weitra kommend in Richtung Gmünd unterwegs war.

Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie, ihre 49-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus der Gemeinde Unserfrau/Altweitra) und die Beifahrerin des Unglückslenkers mussten laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Gmünd eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.