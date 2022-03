Vorzeige-Klinik in Europa

Das erste Krankenhaus des Bezirkes wurde nach 1918 in den ehemaligen Waisenhäusern des Gmünder Flüchtlingslagers eingerichtet und war bis zur Eröffnung des Neubaus 1984 am selben Standort in Betrieb. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kaufte die Stadtgemeinde Gmünd das Inventar des Lagerspitals, das mit 2.400 Betten größer als das AKH Wien war.

Als nicht öffentliche Anstalt hatte das Spital mit anfangs 120 Betten und einer internen und chirurgischen Abteilung aber keinen Anspruch auf Kostenersatz oder Unterstützung durch die Krankenkassen. Die Folgejahre waren deshalb von großen finanziellen Problemen sowie der Schließung 1921 geprägt. Bis zur feierlichen Eröffnung 1925 und den Verträgen mit dem Land Niederösterreich zur finanziellen Absicherung wurde mehrmals umgebaut (Mitteltrakt, OP-Saal, Wohnungen für Schwestern und Primar, Leichenhalle, Spitalskapelle, Portierhäuschen).

Das nötige Geld stammte unter anderem aus einer im Bezirk durchgeführten Geld- und Naturaliensammlung. Der 1926 veröffentlichte Jahresbericht erwähnt insgesamt 23 Spitalsbedienstete, darunter vier Ärzte und 14 Pflegeschwestern.

Spital als jahrzehntelanges Provisorium

Schon während des Zweiten Weltkrieges gab es Pläne der Stadtgemeinde Gmünd für einen Neubau, der Bombenangriff von 1945 hatte sie aber ebenso zerstört wie die Schwesternunterkünfte, Teile des Ärztewohnhauses und des Hauptgebäudes. In der Nachkriegszeit konnte ein improvisierter Betrieb aufrecht erhalten werden. 1948 begann man mit dem Neubau des Schwesternheims in der Spitalgasse, das Hauptgebäude wurde dank Landesgeldern und einer Bezirkssammlung an die neuen Anforderungen angepasst. Das heutige Krankenhausgebäude wurde nach sechsjähriger Bauzeit 1984 eröffnet.

Grenzöffnung und EU-Beitritte als Meilensteine

Nach der Grenzöffnung und dem Beitritt Österreichs (1995) und Tschechiens (2004) zur Europäischen Union zeigte sich, wie grenzüberschreitende Kooperationen das Leben der Menschen erleichtern könnten. Das Landesklinikum Gmünd, es wurde 2005 vom Land Niederösterreich als Träger übernommen, liegt direkt an der Grenze zu Tschechien, auf tschechischer Seite ist das nächste Krankenhaus allerdings 60 Kilometer entfernt. Diesen Überlegungen folgten zahlreiche Projekte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, die Versorgung von tschechischen Patienten ist heute fixer Bestandteil des Leistungsspektrums im Landesklinikum Gmünd.

Ein Meilenstein in der öffentlichen Gesundheitsversorgung wurde vor wenigen Monaten erreicht: 2021 wurde am Fußgängergrenzübergang Bleyleben das erste grenzüberschreitende Gesundheitszentrum Europas eröffnet.

