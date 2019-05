Im Gmünder Bezirk kamen die großen Trends der Bundespolitik oft erst mit Verzögerung an – womöglich erklärt das auch einen bemerkenswerten Aspekt der Europawahl am 26. Mai: Anders als im Bundes- und im Landestrend legte die FPÖ wenige Tage nach den politisch folgenschweren Einblicken in die Gedankenwelt des Heinz-Christian Strache, nach denen er selbst den Hut genommen hatte, sogar noch zu.

ÖVP als große Gewinnerin

Große Gewinnerin war im Bezirk aber die ÖVP, die mit einem Plus von 6,4 auf 44,2 Prozentpunkte ihr historisch bestes Ergebnis einfuhr. Im traditionell „roten“ Schrems zog sie mit 37,3 Prozent locker an der SPÖ (34,4) vorbei, in Haugschlag legte sie 14,3 Prozent zu. Unter Wahlkarten-Wählern verbesserte sich die VP genauso, dennoch schmälerte sich das Plus in der Gesamtrechnung dadurch am Montag noch um 1,5 Prozent.

Für die FPÖ bedeuteten 16,8 Prozent aller gültigen Stimmen ein Plus von 1,1 gegenüber der Wahl 2014. In 17 der 21 Gemeinden legten die Freiheitlichen zu, in Eggern gar um 12,8 Prozent. „Wenn nach dem wahrscheinlich größten Skandal der Zweiten Republik der Slogan ‚Jetzt erst recht‘ ausreicht, um dessen Versursacher Strache per Vorzugsstimmen ins EU-Parlament zu hieven, ist das ein trauriges Signal an die Politik“, ist SP-Bezirksvorsitzender Konrad Antoni fassungslos. Auch für VP- Bezirksobfrau Martina Diesner-Wais ist der HC-Bonus „unverständlich“.

Doch Antoni sieht auch die ÖVP als Nutznießerin des Ibiza-Filmchens: „Zum zweiten Mal nach Udo Landbauer überlagerte ein plötzlicher Skandal die Berichterstattung, es wurde nur noch über Ibiza und die Zukunft des Kanzlers gesprochen, nicht über EU-Themen. Wir haben es genauso verabsäumt, den uns nahestehenden Gruppen die Themen näherzubringen.“

SPÖ rutschte auf 26,0 Prozentpunkte

Auch die SPÖ kam im Bezirk über den Bundes- und Landesschnitt, rutschte aber um 2,0 auf 26,0 Prozentpunkte ab. Teils setzte es herbe Verluste, etwa in der „roten Hochburg“ Brand-Nagelberg (-9,8 Prozent). Leichte Zugewinne gab es nur in drei Gemeinden – dafür ein sattes Plus von 3,6 Prozent bei Wahlkarten-Wählern.

Die weiteren Listen blieben im Bezirk im deutlich einstelligen Bereich: Grün 6,7 % (-0,4), NEOS 5,2 % (-0,5 %), KPÖ 0,4 %, EUROPA 0,6 %. Das Grünen-Minus hielt sich dank des Wahlkarten-Ergebnisses – das mit 10,9 % besser als in jeder Gemeinde ausfiel – noch einigermaßen in Grenzen. NEOS erreichte das beste Ergebnis in Moorbad Harbach (10,3 %).