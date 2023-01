Wahl-Schwerpunkt Infrastruktur: Sichere Wege auf Schiene, Straße & Rad

Kaum ein Thema hat im Gmünder Bezirk bei Wahlen derart verlässlich Konjunktur wie die Infrastruktur – in Jahrzehnten an einer „toten“ Grenze war er einst mitunter aus den Augen und aus dem Sinn der überregionalen Planer, dementsprechend groß ist immer noch der Aufholbedarf.

Es sei was geschehen, aber zu wenig, sagt Michael Bierbach (SPÖ) beim NÖN-Rundruf unter den Bezirks-Spitzenkandidaten: „Das Breitbandnetz – das wir brauchen, damit auch im letzten Winkel gearbeitet werden kann – hat noch viele weiße Flecken.“ Das lässt ÖVP-Spitzenkandidatin Margit Göll nicht gelten. Sie habe „fast drei Millionen Euro für den Ausbau in kleineren Gemeinden in den Bezirk gebracht, das geht nur, wenn man im Landtag sitzt“. Fünf Kommunen seien so fast flächendeckend versorgt, „es gibt nur noch kleine Lücken“.

Forderungen für Bahn: Gerader, schneller, gesamtheitlicher

Bei der Franz-Josefs-Bahn gehe für ihn als Eisenbahner einfach zu wenig weiter, fordert Bierbach neben weniger Halten („es hilft nichts, die FJB muss attraktiver werden!“) die Begradigung der 17 km langen Schleife zwischen Schwarzenau und Göpfritz. Christian Oberlechner (Grüne) sieht das ähnlich: „Man sollte die Ausbaupläne der FJB überdenken, hin zu einem richtigen Vollausbau.“ In Sachen Verkehr denkt er an ein Mobilitätskonzept fürs Waldviertel: „Es braucht einen Gesamtplan als Leitlinie für Infrastruktur-Investitionen der nächsten Jahrzehnte. Einzelaktionen bringen für Anpassungen an eine Zukunft im Klimawandel nichts.“ Damit Öffi-Angebote auch genutzt werden, möchte Adrian Fuchs (Neos) eine Evaluierung der Pendlerwege im Bezirk.

Göll streicht indes die neue „Silva Nortica“-Verbindung und die kommende „Horner Spange“ als Anschluss an die FJB hervor, Letztere helfe auch Gmünd. Die Rückkehr zu Fahrzeiten unter zwei Stunden für Gmünd-Wien „wäre wichtig, auch daran wird gearbeitet“.

Verbesserungen auf Straße?

Auf Straße sieht Bierbach Bedarf von Nord bis Süd, vor allem um Schrems: In Richtung Langschwarza dürfe die für heuer angekündigte „2+1“-Verbreiterung der B2 nicht mehr aufgeschoben werden, in Richtung Gmünd müsse die B41 als meistbefahrene Straße im Viertel nach Ausbauten sicherer werden, „eine bauliche Mitteltrennung der vier Spuren wie in Gneixendorf als einfachste und billigste Lösung tut not“. Pläne zur Sicherung der B41 bei Dietmanns seien gut, gefährlicher sei aber die Ehrendorfer Kreuzung mit vielen in Richtung Weitra Einbiegenden.

Im Straßennetz sei vieles gelungen und einiges im Plan, sagt Göll: Die breitere B2 bei Schrems komme fix, wenn auch ein Jahr später. Der B41-Bereich „Arztkreuzung“ vor Dietmanns werde im Sommer angegangen – etwa mit einem Linksabbieger von Weitra kommend, einer auf 350m verbreiterten Fahrbahn, einem Fahrbahnteiler zur Querung durch Radler & Fußgänger (Kosten: 380.000 Euro). „100 % Sicherheit gibt es nie, aber es wird sehr viel dafür getan“, so Göll. „2+1“-Varianten seien auf mehreren Trassen geplant, ein Ende des miesen Zustandes der B5 im Norden auch ihr ein Anliegen.

„Schikane der Autofahrer.“

Oberlechner: Geld in Straßen & Kreuzungen zu stecken, das sei ihm zu billig, er nennt keine Ausbaustrecken. Dem Pkw könne über Fahrgemeinschaften, Carsharing oder Rufsammeltaxis eine neue Rolle zukommen, ganz aufs Auto zu verzichten, das werde im Flächenbundesland NÖ nicht möglich sein. „Es wird auch künftig Teil der Mobilität sein, vermutlich aber nicht mehr als Privatauto mit Antrieb aus fossiler Energie.“

Anja Scherzer (FPÖ) schließt sich Forderungen nach einer Modernisierung und Beschleunigung der FJ-Bahn an, möchte aber Erleichterungen für Autofahrer sehen. „Für viele im Bezirk ist das Auto für den Weg zur Arbeit nicht wegzudenken. Die Schikane der Autofahrer muss ein Ende haben“, sagt sie. Gerade für Ältere brauche es in Sachen Mobilität „fixe Transportdienste für den Weg zum Arzt oder Erledigungen“.

Fürs sichere Radeln

Hinsichtlich Radverkehr ist seit Jahren von Netz-Konzepten vor allem im Großraum Gmünd-Schrems die Rede, zu sehen ist noch wenig. Vor allem für Alltagswege fehlt Christian Oberlechner Rad-Infrastruktur: Neben jede Straße gehöre ein sicherer Radweg, sagt er. Adrian Fuchs sieht fehlende Radwege als „Sicherheitsrisiko, das viele Menschen verständlicherweise nicht eingehen“. Die Umsetzung dauere einfach, beteuert Margit Göll, auch weil viele Grundstücke betroffen seien und es Lösungen mit Eigentümern bedürfe.

Es brauche ein Gesamtkonzept, findet Michael Bierbach, und vor allem „einfache, unkomplizierte Lösungen, die sich zeitnah umsetzen lassen. Teils könne schon das Verbinden vorhandener Güterwege entlang der Hauptachsen reichen, um Radlern Sicherheit zu geben und auch Traktoren aus Verkehrsflüssen zu bekommen.

„Wer da dagegen redet, kann nicht rechnen.“

In Sachen Infrastruktur gehe es nicht nur darum, was das Land für die Gemeinden bauen könne, hält ÖVP-Abgeordnete Göll fest: Es gehe auch um die Unterstützung der Kommunen als Auftraggeber der Wirtschaft. Dazu gebe es sehr gute Modelle durch Bund und Land NÖ, betont sie, „wer da dagegen redet, kann nicht rechnen. Unsere Gemeinden investieren auch deshalb sehr viel, können sich weiterentwickeln, auch klimarelevante Maßnahmen setzen.“

