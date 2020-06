Keine Zuschauer, leere Bühnen – und trotzdem wurde in den Theatern in den letzten Monaten gezittert. Nun hat das im Wald4tler Hoftheater ein Ende und die Saison endlich einen Anfang: Am 9. Juli wird die Komödie „Die Niere“ Premiere in Pürbach feiern. „Wir können nun zum Glück mit dem gleichen großartigen Ensemble, mit dem wir die Saison im Mai eröffnen wollten, starten“, freut sich Hoftheater-Intendant Moritz Hierländer.

Grund dafür ist einerseits, dass die Ko-Produktion mit dem Stadttheater Berndorf schon vor dem Corona-Lockdown fertig produziert war. Andererseits kann das Hoftheater nur mit einer begrenzten Anzahl an Sitzplätzen öffnen, die allerdings variieren – je nachdem, wie viele Personen zusammengesetzt werden können und wo Abstand gehalten werden muss. „Neben der guten Unterhaltung steht natürlich die Gesundheit im Vordergrund. Wir arbeiten gerade an den Maßnahmen, aber ich kann versprechen, dass es ein schönes Theatererlebnis ohne Masken geben wird“, so Hierländer. Rechtzeitig reservieren ist auf jeden Fall kein Fehler – die ersten drei Termine von „Die Niere“ sind bereits ausverkauft.

Der verspätete Saisonstart bringt es auch mit sich, dass zwei der für heuer geplanten Produktionen auf 2021 verschoben werden müssen: das Elvis-Stück „Graceland“ sowie „Die Achterbahn“. Dafür wird im August „Der Reigen“ von Arthur Schnitzler zu sehen sein – das Stück wurde vor genau hundert Jahren zum ersten Mal auf die Bühne gebracht. Nicht nur deswegen steht es heuer am Spielplan. Hierländer: „Das Stück ist das Gegenteil von sozialer Distanz, es knistert zwischen den Figuren.“ Anfang September wird der Comedian Uli Boettcher mit ziemlicher Sicherheit den Theatersaal wieder füllen.

Der Spielplan für den Herbst ist auch schon fix, am Programm stehen wie ursprünglich geplant die Komödie „Das Ende vom Anfang“ sowie zahlreiche Gastspiele, etwa von „Maschek“, Maria Hofstätter oder Manuel Rubey. Für die Wiederaufnahme der Inszenierung von „Walden“ gibt es einen neuen Termin Ende Oktober.

„Hin & Weg“ mit 100 Events im August

Fix ist seit Kurzem auch, dass das Theaterfestival „Hin & Weg“ im August in Litschau stattfinden wird. Von 7. bis 16. August wird die ganze Stadt wieder zur Bühne.

Über hundert Veranstaltungen mit einer großen Bandbreite an theatralen Formen sind geplant: Aufführungen, szenische Stückpräsentationen, „Küchenlesungen“ in privaten Haushalten, Hörspiele, Lesungen oder Workshops. Dazu gibt es als Matineen hochkarätig besetzte Diskussionen, Feuergespräche zu später Stunde, unterschiedliche Beiträge von Künstlern und obendrauf noch sechs Singer-Songwriter-Konzerte.

Das Anliegen von Intendant Zeno Stanek ist es, „mit Theater zu berühren, die Begegnung mit zeitgenössischen Stücken zu ermöglichen, die explizit für das Theater geschrieben wurden, am Puls unserer Zeit sind, aber zugleich emotional und nicht nur intellektuell erfahrbar sind.“ Mit dabei sind unter anderem Helmut Bohatsch, Doris Hindinger, Cornelia Köndgen, Ernst Molden, Julian Schutting, Christa und Kurt Schwertsik, Katharina Stemberger, Nicholas Ofczarek, Bernhard Studlar oder Theresia Walser.

Gastspiele kommen vom Luzerner Theater, dem Werk-X oder dem Schuberttheater Wien. Die Eröffnung gestaltet Toxic Dreams mit der Produktion „Gags am Theater“.

Bühne Heidenreichstein verschiebt Programm

Die Bühne Heidenreichstein hat sich entschieden, ihr gesamtes Jahresprogramm auf 2021 zu verschieben. Für heuer geplant war das „Jahr der jungen Bühne“, das man allerdings „nicht auseinanderreißen wollte“, wie Martin Schuster berichtet.

Nächstes Jahr feiert man so das 40-Jahr-Jubiläum der Bühne und bietet drei Nachwuchs-Talenten die Chance, erste Versuche als Regisseure zu unternehmen: Jakob Allram, Anna-Katharina Wurz als auch Severin Fichtenbauer wollen Stücke inszenieren, darunter „20.000 Meilen unter dem Meer“.