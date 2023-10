Neu gegründeter Chor: Jäger sind auch als Sänger aktiv

Der Bezirk Gmünd hat um die 700 Jäger. Einige davon haben sich nun auf Initiative von Kevin Trinko aus Gmünd zum „Lainsitztaler Jägerchor“ zusammengeschlossen. Die ersten Auftritte sind bei der Hubertusmesse in Reingers und beim Bezirksjägerball in Gmünd. Vor zwei Jahren gründete sich neben den Jagdhornbläsergruppen in Gmünd und Litschau die Gruppe „Lainsitztaler Jagdhornbläser“.

Unter der Leitung von Obmann Armin Albrecht und dessen Stellvertreter Kevin Trinko zählt sie elf Mitglieder. „Wir konnten schon einige Auftritte bei internen Veranstaltungen bestreiten, das Feedback aus der Jägerschaft war sehr gut“, erzählt Trinko. Bei den Proben habe sich herausgestellt, dass die Jäger auch gerne singen. „Da begannen wir zuerst ganz zaghaft mit Gesangsproben. Jetzt sind wir neun Jäger, die sich alle zwei Wochen zum gemeinsamen Singen in der neuen Bezirksgeschäftsstelle des Gmünder Jagdverbandes treffen und vor allem Jagdlieder einstudieren“, betont Trinko, der die Gruppe leitet.

Der 26-Jährige hat die Jagd 2014 zu seinem Hobby gemacht, seit 2016 ist er Hundeführer und im Vorjahr hat er die Hegeringleitung in Heidenreichstein übernommen. Trinko arbeitet bei Notruf NÖ als Leitstellendisponent und Notrufsachbearbeiter. Mit dem Singen ist er zuvor noch nicht in Berührung gekommen. Der „Lainsitztaler Jägerchor“ wird von Gerhard Wendl und Erich Piringer aus Litschau geleitet. „Die beiden haben langjährige Erfahrung, sind lange beim Musik- und Gesangverein Litschau“, sagt Trinko. Die weiteren Mitglieder stammen vorwiegend aus dem Bezirk Gmünd, die jüngsten sind knapp 20 Jahre alt.

Bezirksübergreifend im Waldviertel etablieren

„Unser erklärtes Ziel ist es, den neuen Jägerchor bezirksübergreifend im Waldviertel zu etablieren. Dafür suchen wir Sänger aus allen Bezirken. Voraussetzung dafür ist der Besitz einer Jagdkarte.“ Der Chor ist als reiner Männerchor gedacht. Derzeit laufen die Proben auf Hochtouren für die ersten Auftritte. Der Jägerchor übernimmt die Gestaltung der Hubertusmesse am 4. November um 18 Uhr in Reingers und stellt sich beim Bezirksjägerball am 11. November ab 20 Uhr im Volksheim Gmünd vor.

Interessierte Sänger oder Jagdhornbläser können sich per Email unter jagdjournal@jagd-gd.info melden.