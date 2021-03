Sechs statt zuerst angekündigte vier Radargeräte für den Bezirk Gmünd noch im Frühjahr 2021 sind fix. Der Weg zu einer für alle Seiten zufriedenstellenden Verkehrs-Situation ist damit allerdings erwartungsgemäß noch nicht zu Ende gegangen.

Kompromiss-Lösung Von null auf sechs Radarboxen im Bezirk Gmünd

„Problematik mit Radarboxen noch nicht erledigt.“

Das ist auch für Bezirkshauptmann Stefan Grusch klar. Aus seiner Sicht ist der Blitzer-Konsens ein Meilenstein. „Die allgemeine Problematik vor allem im nördlichen Bezirk ist damit aber noch nicht erledigt. Es muss auch weitere Lösungen geben, und dazu müssen wir auch andere Bezirke einbinden“, spricht er vor allem die Verärgerung in Anrainer-Gemeinden über zunehmende Importholz-Lkw-Ströme fast rund um die Uhr an. Bei einem überparteilichen Treffen von Vertretern aus acht Gemeinden in den Bezirken Gmünd und Waidhofen in Grametten wurde wie berichtet zumindest ein Nachtfahrverbot für Holz-Lkw gefordert – unter Verweis auf Angaben des „Holzkurier“, wonach sich das Volumen an Holzimporten aus Tschechien in fünf Jahren vervierfacht habe.

Lösung für Anrainer und Betriebe gesucht

An der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen gab es vorige Woche eine Besprechung, in der unter anderem die Vitiser Bürgermeisterin Anette Töpfl (ÖVP) ihr Leid über Lkw-Ströme von der L61 aus Heidenreichstein bzw. Haslau über den Hauptplatz klagte, die NÖN berichtete über das Problem. „Verdrängungsströme von einer Trasse zur anderen müssen mitberücksichtigt, Maßnahmen daher auch zwischen den Bezirken abgestimmt werden. Was wir von ‚unseren‘ Straßen wegbringen, das muss woanders fahren, und das ist auch keine Lösung“, betont Stefan Grusch. Dazu werde es noch etlicher Gespräche bedürfen: „Es müssen noch viele kluge Köpfe rauchen – auch um Lösungen zu finden, mit der Anrainer genauso wie Wirtschaftsbetriebe leben können.“

Gemeinsames Ziel:

Kein Fahren „auf Teufel komm raus“. Für das Verdrängungsproblem herrscht mittlerweile breites Bewusstsein unter Kommunalpolitikern entlang der Routen zwischen Grametten und Krems. Eisgarns Gemeindechef Günter Schalko (ÖVP) zweifelt ohnehin an der rechtlichen Umsetzbarkeit eines Nachtfahrverbotes für Holz-Lkw, das VP-Bürgermeister Andreas Kozar in der Nachbargemeinde Reingers als notwendigen nächsten Schritt sehen würde – neben der Aufbesserung des allgemeinen Straßenzustandes.

Komme das Nachtfahrverbot trotzdem, so verschiebe es das Problem in die Morgenstunden, räumt Heidenreichsteins Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) ein – genauso wie räumliche Einschränkungen andere Orte mehr belasten. 2020 sei das durch die Baustelle Haslau am Abschneider für Heidenreich stein-Vitis offensichtlich geworden. Kirchmaier: „Wir wollen für die Wirtschaft natürlich das Beste – für die Bevölkerung aber genauso.“ Also brauche es grundlegende Ideen zur Eindämmung der Belastung durch Durchzug schwerer Holz-Lkw.

Ins selbe Horn stößt Amtskollege Gerald Schindl (SPÖ) für die Nachbargemeinde Amaliendorf-Aalfang. Leidtrage von Vergrämungsaktionen seien am Ende die Lkw-Fahrer, „die sind nicht zu beneiden. Es braucht ein gscheites Miteinander – mit dem Ziel, dass eines Tages nicht mehr auf Teufel komm raus gefahren wird. Wir können nur etwas erreichen, wenn wir in den Bezirken Gmünd, Waidhofen und Zwettl geschlossen für ein gemeinsames Verkehrskonzept auftreten.“

900 Unterschriften und eine Vision für den NÖ Straßenbaudirektor

Das Argument, Familien hätten sich einst bewusst an die Bundesstraße gebaut, deren Lärm sie nun stört, lässt Schindl für Aalfang nicht gelten: „Die B30, an der sich jemand vor 20 Jahren gebaut hat, ist nicht die B30 von heute.“ Verkehr an sich sei einzukalkulieren, das Aufkommen sei aber exponentiell gestiegen.

Am 24. März wird ab 14 Uhr zwecks Übergabe von fast 900 Unterschriften für die überparteiliche Petition „Nein zu überbordendem Schwerverkehr auf der B30“ der NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker beim Kriegerdenkmal erwartet. Dabei will ihm SPÖ-Gemeindechef Schindl auch Visionen für das nächste Jahr näherbringen: Die B30-Durchfahrt soll 2022 ohnehin durch das Land NÖ saniert werden, das will er nutzen.

„Meine Hoffnung ist, dass wir durch Umgestaltungen wie das Einziehen von Verkehrsinseln oder Grünstreifen eine Situation schaffen können, in der man wieder normal leben kann.“

Mehrzweckmittel Bahn

Noch diese Woche steht zum Thema eine Besprechung mit Vertretern der Bezirke Gmünd, Waidhofen und Zwettl sowie Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Programm. Schleritzko hatte sich schon im vorigen Herbst mit dem stellvertretenden tschechischen Verkehrsminister über Optionen, Holz vermehrt von der Straße auf die Schiene zu bringen, unterhalten. Bezirkshauptmann Grusch: Der Bahnweg könne mehrere Probleme entschärfen, zugleich manche Sanierungen und Ausbauten auf Straßen hinfällig machen.

Grusch: „Schiene zuerst ein Bundesthema.“

Die Schiene sei aber zuerst ein Bundesthema, spricht Grusch die für 19. März geplante und überparteiliche, aus grünem Umfeld organisierte „Klimademo“ an, die im Zug mit Start am Bahnhof Sigmundsherberg (13.40 Uhr) und Ankunft bzw. Kundgebung am Bahnhof Gmünd (gegen 14.40 Uhr) einen durchgehend zweigleisigen Ausbau der Franz-Josefs-Bahn fordert. „Würde die Energie der Grünen statt in eine Versammlung ins Überzeugen der eigenen Ministerin fließen, etwa Entscheidungen für attraktivere Angebote für Holztransporte auf Schiene zu treffen, wäre das wohl zielführender“, sagt er.

Frächter seien derzeit „offensichtlich flexibler als die ÖBB“, wenn es um das Abwickeln von Last-Transporten geht.