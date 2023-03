Waldviertelbahn: Stopfmaschine ist wieder im Einsatz

Trotz des Wintereinbruches mit Kälte und Schnee in den vergangenen Wochen wird weiterhin fleißig an der Trasse der Waldviertel Bahn im Bereich Eichberg/Altweitra gearbeitet. Auch die Vorarbeiten für vier neue Rotlichtanlagen starten in Kürze.

Die „neuen“ Schienen, die, wie bereits die NÖN berichtete bei der Mariazeller-Bahn verwendet worden sind, werden derzeit entlang des „Auberges“ bei Eichberg und Altweitra verlegt. „Die Arbeiten gehen zügig voran. Wir können bereits mit den Schotterungsarbeiten beginnen. Dabei kommt auch wieder die Stopfmaschine zum Einsatz“, berichtet der Waldviertelbahnen-Dienststellenleiter Herbert Frantes.

In wenigen Tagen wird auch mit der Errichtung von vier neuen Rotlichtanlagen bei Bahnübergängen begonnen. Diese werden in Gmünd in der Litschauer Straße und in der Hans-Kudlich-Gasse, in Eichberg direkt neben dem Bauhof sowie zwischen Altnagelberg und Brand installiert. Eine derartige Anlage kostet laut Frantes um die 180.000 Euro. Finanziert werden diese Anlagen jeweils zur Hälfte vom Straßenerhalter und Bahnbetreiber.

„Es geht jetzt einmal um die notwendigen Grabungsarbeiten und die Errichtung der Fundamente“, betont Frantes. Die Fertigstellung der Verlegung von Schienen und Rotlichtanlagen muss in einigen Wochen erfolgen, denn: Am 29. April startet die Saison auf den Waldviertelbahnen.

