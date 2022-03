Waldviertelbahn: Vor dem Saisonstart gibt es noch viel zu tun

Nach wie vor wird fleißig an den Gleisen der Waldviertelbahn im Raum Gmünd gearbeitet. Bis zum Saisonauftakt am 30. April sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein – auch die drei geplanten Rotlichtanlagen in der Gemeinde Brand-Nagelberg.

Seit Wochen arbeiten Mitarbeiter der Firma Leyrer+Graf in Arbeitsgemeinschaft mit der Firma Strabag an der Verlegung der neuen Schienen zwischen Gmünd und Eichberg – diese Strecke ist 3,5 Kilometer lang – und am 1,5 Kilometer langen Teilstück zwischen Gmünd-Schlosspark bis zur Grenze nach Tschechien. Laut Herbert Frantes von den Waldviertelbahnen sind die Schienen bereits verlegt. In dieser Woche erfolgt die Schotterung und dann kommt die „Stopfmaschine“ zum Einsatz. Abschließend wird geschweißt.

Herausfordernd waren vor allem die Arbeiten im Bereich des Gmünder Schlossparkes. „Die Schienen verlaufen hier in einem Hochwassergebiet, daher musste ein neuer Bahndamm errichtet werden“, sagt Frantes, der davon ausgeht, dass diese Baustellen Mitte April abgeschlossen sein werden: „Am 30. April erfolgt der Saisonauftakt.“ Los geht es in die neue Saison mit „Dampflok-Tagen“.

Straße war gesperrt: „Spurfehler“ in Gopprechts

Die Erneuerung der Schienen im Bereich von Gmünd sind angesagt, es gibt aber noch weitere Projekte für die Waldviertel-Bahnen. In der Vorwoche wurden die Schienen im Bereich der Eisenbahnkreuzung direkt in Gopprechts (Gemeinde Litschau) erneuert. Die Schienen hatten sich bewegt und dieser „Spurfehler“ wurde nun ausgebessert. Auch hier kam die „Stopfmaschine“ zum Einsatz. Dafür war eine kurzfristige Umleitung für die Straßenbenützer in diesem Bereich notwendig.

Geplant ist außerdem die Errichtung von drei neuen Rotlichtanlagen in der Gemeinde Brand-Nagelberg: Damit sollen nun auch die Eisenbahnkreuzungen in Neu-Nagelberg beim Bahnhof, in Alt-Nagelberg kurz vor Ortsbeginn und jene direkt in Alt-Nagelberg entschärft werden. Im Bereich von Langschlag und Groß Gerungs werden auch Ausbesserungsarbeiten nach „Spurfehlern“ durchgeführt.

