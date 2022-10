Zur Zeit des Abfischens ist es offensichtlich – das Waldviertel und darin vor allem der Bezirk Gmünd ist großflächig von Teichen durchzogen. Mehr als 2.200 Karpfenteiche bringen es zusammen auf etwa 1.700 Hektar Teichfläche. Die über Jahrhunderte hindurch gefestigte Bedeutung der Teichwirtschaft für die Region erfährt aktuell zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit.

Dem wird mit verstärktem Bemühen um deren offiziellem Status Rechnung getragen: Nach dem 2021 wie berichtet gestellten Antrag des NÖ Teichwirteverbandes um ein „Immaterielles Kulturerbe“ des „Waldviertler Teichabfischens“ im nationalen UNESCO-Verzeichnis ist eine Nominierung der Waldviertler Teichlandschaft als UNESCO-Welterbe ein Thema. Parallel laufen Bemühungen um den Status der Waldviertler Karpfenteichwirtschaft als „Landwirtschaftliches Kulturerbe von globaler Bedeutung“ bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).

Experten empfehlen UNESCO-Welterbe

Befindet sich der Antrag um das Immaterielle Kulturerbe des Teichabfischens im Waldviertel als Träger eines über Generationen auch unzähliger ehrenamtlicher Helfer hinweg gelebten Brauchtums laut Teichwirteverband-Geschäftsführer Leo Kirchmaier noch im Prüfverfahren der UNESCO-Kommission, so wurde nun an der BH Gmünd die Publikation „Das Erbe der Teichlandschaft – ein künftiges UNESCO-Welterbe?“ präsentiert. Mitwirkende waren neben den Projektpartnern Andreas Habsburg-Lothringen, Dalibor Štys (Uni Budweis) und Koordinator Christian Hanus (Donau-Uni Krems) auch Experten wie Francesco Bandarin (Uni Venedig) . Teichlandschaften seien eines der raren Beispiele menschlicher Aktivitäten mit überwiegend positivem Effekt auf das vielfältige Leben auf der Erde , heißt es hier .

„Komplexe Kulturlandschaft.“

Hanus spricht von einer „komplexen Kulturlandschaft“, die im 16. Jahrhundert im nördlichen Waldviertel und Südböhmen geformt worden sei: „Bis jetzt wurde die Komplexität dieses anthropozänen Erbes in ihren Wechselbeziehungen und Eigenheiten weder in der Wissenschaft noch in der breiten Öffentlichkeit abgehandelt.“ Die Studie sei ein wichtiger Schritt zur Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste – sie regt die Nominierung an. „Die Bewahrung dieser Teichlandschaft vor dem Hintergrund großer Veränderungen setzt ein umfassendes Verständnis dieses kulturellen Erbes voraus“, so Hanus: „Hier kommen die Ökologie mit Facetten der Biodiversität und des Klimas sowie die Ökonomie mit nachhaltiger Fischzucht und Tourismus mit kulturellen Aspekten wie der Kulinarik und Tradition zusammen.“

Und der Antrag zum „Landwirtschaftlichen Kulturerbe von globaler Bedeutung“?

Der ist laut Kirchmaier beim NÖ Teichwirteverband für die FAO-Einreichung in Vorbereitung. Das Besondere daran: Der angestrebte Status als „globally important agricultural heritage system“ (GIAHS) ziele auf die Waldviertler Karpfenteichwirtschaft als Gesamtes mit allen ihren Facetten ab, „es wäre das erste derartige Kulturerbe in Österreich überhaupt“.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.