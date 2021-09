Bald sind neun Wochen Ferien vorüber und es geht wieder los: Das Schulleben kehrt an die Schulen des Gmünder Bezirkes zurück. Nach dem von Distance Learning geprägten vorigen Schuljahr ist der Grundtenor bei Schulleitern und Direktorinnen recht einheitlich: „Hoffentlich können wir möglichst lange in Präsenz unterrichten.“ Die NÖN hörte sich um, was das neue Schuljahr sonst noch bringt.

Weniger „Taferlklassler“ an den Volksschulen. Haben im Vorjahr laut Zahlen der Bildungsdirektion 361 Kinder ihren ersten Schultag begangen, sind es heuer „nur“ 303. Zum Vergleich: Vor 15 Jahren gab es im Bezirk 392 Taferlklassler, vor zehn Jahren waren es 345. An den sieben Mittelschulen werden 788 Kinder unterrichtet – das sind um 29 mehr als im Vorjahr. Ein Minus von 15 Schülern verzeichnet die Sonderschule Gmünd: Die Zahl ging von 49 auf 34 zurück. Konstant bei knappen 80 Schülern – sie werden in vier Klassen unterrichtet – bleibt die Polytechnische Schule Gmünd.

Neue Mittelschul-Schwerpunkte in Schrems & Gmünd. In der Mittelschule I Gmünd ist wie berichtet im Vorjahr offiziell der einzige Sport-Schwerpunkt im Bezirk angelaufen: „Leider konnten wir durch die Covid-Pandemie noch nicht viel machen“, sagt Direktor Andreas Tomaschek. Digitale Möglichkeiten seien trotzdem genutzt worden und im Hinterkopf gibt es freilich schon Ideen fürs kommende – sportliche – Schuljahr. Einen Erfolg kann Tomaschek dennoch verbuchen: Er spricht von insgesamt knapp 60 Schul-Anmeldungen und drei ersten Klassen, eine davon als reine Sportklasse.

Die Mittelschule Schrems startet indes mit dem neuen Schwerpunkt „Sozial-Vital“. „Er wird gut angenommen und kommt auch bei den Eltern gut an“, meint der neue Schulleiter Kurt Spiesmaier, der nun wie im Juli berichtet die Nachfolge von Romana Weisgram antritt.

Neuer Gym-Direktor & einzige Waldviertler HAS-Klasse. Auch an der Spitze des BG und BRG Gmünd gibt es wie berichtet eine Änderung: Ronald Binder folgt Günter Czetina als Direktor nach. Rund um das Gym wird noch an den Straßenbaustellen gewerkt, deren Finalisierung wird sich vor allem auf die Park- bzw. Haltesituation auswirken.

Fast schon eine Alleinstellung hat das Gmünder Schulzentrum mit seiner Handelsschul-Klasse: Mangels Nachfrage in Waidhofen und Zwettl ist Gmünd HAS-Ausweichmöglichkeit für diese Bezirke, wie Direktorin Cordula Krammer erzählt. Einzige personelle Verstärkung: Mit Clara Josefine Winkler bekommt das Schulzentrum eine neue Religionslehrerin.