Mit großen Schritten naht der Schulbeginn: Was alljährlich zu den fixen Terminen bei Schülern, Lehrern und Eltern gehört, ist heuer doch anders als sonst. Das vergangene Schuljahr endete nach Monaten der digitalen Fernlehre mit gestaffeltem Blockunterricht. Schüler freuen sich auf das Wiedersehen mit Freunden, Lehrer kehren zur analogen Arbeit mit den Schülern zurück, und für viele Eltern bedeutet der Schulstart eine Entlastung.

Zehn Prozent mehr Taferlklassler als im Vorjahr

In den 21 Volksschulen des Bezirkes ist der 7. September für 361 Taferlklassler der erste Schultag in ihrem Leben. Das sind um 35 mehr als im Vorjahr. An allen Standorten zusammen werden dann etwa 1.200 Kinder in 72 Volksschul-Klassen unterrichtet – das bedeutet ein Plus von drei Klassen. Die Klassenzahl an den Mittelschulen bleibt gleich, es wechseln aber um 52 Schüler mehr als 2019/2020 von der Volks- in die Mittelschule. Stabil bleiben auch die Schüler- und Klassenanzahl an der Gmünder Sonderschule und der ASO-Klasse in Weitra.

Mit dem Schulstart kehrt ein Stück Normalität in den Alltag der Kinder und Jugendlichen zurück: „Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, wie sich das Infektionsgeschehen zu Beginn des neuen Schuljahres entwickelt, wird der Schulbeginn in vollem Umfang unter Einhaltung der Hygienevorschriften erfolgen“, erklärt Alfred Grünstäudl, Leiter der Bildungsregion I. Der Schulbeginn werde mit sehr viel Vorsicht vonstattengehen: „Man wird aber auch darauf achten, den Schülern das Gefühl von Sicherheit und Halt zu vermitteln, und daher den Wiedereinstieg in den Unterricht in diesem Schuljahr besonders umsichtig mit gezielten pädagogischen Maßnahmen gestalten.“

Mittelschulen sind nicht mehr neu

NOEN Christian Skoll freut sich über Schul-Modernisierungen.

Das „neu“ vor ihrem Namen fällt jetzt weg. Dafür wurde das Interieur modernisiert – etwa in der Gmünder Mittelschule für Musik und Ökologie. Der Werkraum wurde umgestaltet, alle Klassen mit Smartboards ausgestattet – und der zweite Computerraum werde noch erneuert, sagt Direktor Christian Skoll. Es gibt voraussichtlich eine erste Klasse. Genauso wie an der Mittelschule Bad Großpertholz, deren Leitung Skoll ebenfalls innehat. Nach einem Schülerzahlen-Tief vor drei Jahren steige die Zahl dort nun wieder: „Der Standort ist gesichert.“

Schulverband im Lainsitztal hat sich bewährt

Vor fünf Jahren schlossen sich St. Martin und Bad Großpertholz zum Schulverband zusammen, die Kinder der beiden Gemeinden absolvieren an jedem Standort zwei Jahre. Christian Skoll leitet auch diese Schulen. Rückblickend habe sich das Modell bewährt, großer Vorteil seien die jahrgangsreinen Klassen: „Das war die beste Entscheidung, die gemacht werden konnte“, betont er. Als Direktor arbeitet Skoll mit Sechs- bis Vierzehnjährigen. Ob er Rückstände durch das Home Schooling erwartet? „Man muss sich jetzt im Herbst ansehen, welche Defizite eventuell vorhanden sind, Rücksicht auf den Leistungsstand nehmen – und nicht gleich voll losstarten.“

Erste Sportmittelschüler aus Gmünd

Archiv Andreas Tomaschek ist mit den Schülerzahlen zufrieden.

Neben der Mittelschule mit Musikschwerpunkt bekommt die Bezirkshauptstadt auch eine Sportmittelschule: Wie berichtet startet die Mittelschule I heuer ins erste Jahr mit neuem Sportschwerpunkt. „Mit der Schülerzahl sind wir zufrieden“, sagt Direktor Andreas Tomaschek. Die beiden ersten Klassen seien nach Schwerpunkten getrennt, etwa 20 Kinder werden die ersten Gmünder Sportmittelschüler.

Als einzige Mittelschule im Bezirk hat man hier eine Sommerschule angeboten, in der sich Kinder zwei Wochen vor dem Schulbeginn vorbereiten können – 18 nehmen das laut Tomaschek in Anspruch. „Der Vorteil ist, dass man sie behutsam hinführen kann“, erklärt er. Drei Lehramtsstudenten und zwei Lehrerinnen habe man dafür eingesetzt.

Doris Adensam leitet die Schulen der Burgstadt

An der Mittelschule Heidenreichstein startet das Schuljahr mit einer „Wachablöse“: Direktor Johann Dangl (Näheres rechts oben) tritt mit 1. September seinen Ruhestand an und übergab im Rahmen einer kleinen Feier sein Amt an Doris Adensam. Diese startete ihre Lehrerlaufbahn 1982 als „Springerin“ im Bezirk Gmünd, ehe sie in die Volksschule Heidenreichstein kam und schließlich dort seit 2002 als Direktorin erfolgreich wirkt. Nun wird sie in Doppelfunktion die Geschicke beider Schulen lenken. „Ich habe durchwegs Ehrfurcht vor der neuen Aufgabe, freue mich aber auch gleichzeitig auf kommende Herausforderungen“, so die neue Direktorin.

Vier Klassen und sechs Fachbereiche an der PTS

Die Polytechnische Schule startet – verglichen mit dem Vorjahr – mit stabiler Schülerzahl ins neue Schuljahr. Insgesamt wird es laut Direktor Christoph Jindra vier Klassen und sechs Fachbereiche geben. Organisatorische Veränderungen gebe es keine, die Polytechnische Schule werde sich an die vorgegebenen Angaben des Bundesministeriums halten: „Wir werden tagesaktuell reagieren, auf die eingeführten Hygiene-Regelungen Acht nehmen und sie einhalten“, betont Jindra.

Homeschooling: Grenzerfahrungen für Eltern

„Ich freue mich, dass es wieder losgeht und die Kinder auch. Ich hoffe, dass wieder Normalität einkehrt“, sagt Tobias Spazierer, Elternvereins-Obmann der Volksschule Schrems: „Die Eltern haben einen guten Job gemacht und mussten teilweise bis an die Grenzen gehen. Man sieht dadurch, wie viel die Schule leistet“, spricht er den Blick auf die Bedeutung der Schulen an. Ein Kind habe gesagt, sich auf die Schule zu freuen – wenn doch nur die Hausaufgaben und das frühe Aufstehen nicht wären, erzählt Spazierer. Das zeige aber auch, wie wichtig die schulischen Sozialkontakte für Kinder sind.

Abseits vom Fehlen der Freunde sei die Zeit des Lockdowns auch wegen der Unsicherheit schwierig für Eltern und Kinder gewesen: „Die Situation war für Kinder wahnsinnig schwierig, weil sie gewohnt sind, dass wir als Erwachsene ihnen Wege aufzeigen. Jetzt konnten die Eltern keine Antworten geben, weil es selbst auch keiner wusste.“