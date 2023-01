Was wurde aus dem AMS-Leiter?

Gerhard Ableidinger hat den beruflichen Abschied, der genau in einen Covid-Lockdown gefallen ist, gut überstanden. „Mir fehlt die Arbeit nicht wirklich. Ich genieße es, jetzt ganz ohne Uhr und Terminplaner leben zu können“, sagt der 64-Jährige. Leider stellten sich bei ihm im Vorjahr Probleme mit der Lendenwirbelsäule ein, die ihn trotz Therapien und Medikamenten beeinträchtigen.

Das Tennisspielen in Waldenstein – er spielte insgesamt 35 Jahre lang Meisterschaft – musste er schweren Herzens aufgeben. Lange Spaziergänge mit seiner Gattin Gabi seien ebenfalls nicht mehr möglich. „Radfahren kann ich aber noch. Dafür bin ich im Vorjahr auf ein E-Bike umgestiegen. Ein Schritt, den ich eigentlich nie setzen wollte“, betont der leidenschaftliche Radler mit einem Augenzwinkern. Mit seiner Gattin radelt er jetzt gerne im Waldviertel, in Tschechien und auch rund um die Seen in Österreich: „Mit dem E-Bike habe ich es mittlerweile auf 6.500 Kilometer gebracht.“

Beim Tischtennisverein in seinem Heimatort Dietmanns ist er nach wie vor im Vorstand als Schriftführer tätig und besucht gerne Kulturveranstaltungen.

