Heinz Kern, ein „Zuagroaster“, lernte das Optiker-Gewerbe von der Pike auf im Geschäft seines Onkels am Reumannplatz in Wien-Favoriten, in unmittelbarer Nachbarschaft des Eissalons „Tichy“.

Nach seiner Meisterprüfung 1963 und dem Tod des Firmengründers Anton Jäckel führte er gemeinsam mit seiner Tante Leopoldine den Betrieb „Jäckel Optik“, war schließlich ab 1973 dafür allein verantwortlich. „In der Blütezeit hatten wir durch stetige Modernisierungen und Vergrößerungen bis zu zehn Mitarbeiter“, so Kern. 2001 übergab er das Geschäft seinem Sohn Rudi, der die Erfolgsstory des Optikerbetriebes nahtlos bis heute fortsetzt.

Der ehemalige Unternehmer übersiedelte mit seiner Partnerin Elfie Ullrich nach Wielandsberg bei Heidenreichstein, wo das Paar einen alten Bauernhof sanierte und liebevoll renovierte. Neben regelmäßigen Wandertouren und Besuchen von Kunst- und Kulturveranstaltungen gehörte auch das Fotografieren zu den Leidenschaften des Naturliebhabers, der es jetzt aber krankheitshalber etwas langsamer angeht.-fd-