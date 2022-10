Was wurde aus dem Hafner und Fliesenleger?

Der Neubau des Gmünder Krankenhauses, die Renovierung der Pfarrkirche St. Stephan, Schulen, Kindergärten, Post- und Finanzämter, Banken und Gewerbebetriebe in Gmünd und der Umgebung: Überall dort hat Walter Usnik als Hafner- und Fliesenlegermeister gewirkt. Fürs ehemalige Gmünder Hallenbad hat er einst mit Carl Hermann zusammengearbeitet, auch im privaten Bereich war viel zu tun.

„Vor allem das Planen und Bauen von Holzbrandkachelöfen und Küchenherden hat mir viel Freude bereitet“, blickt er zurück. Nach Pflichtschule und Lehre legte er 1974 die Prüfung zum Fliesenlegermeister ab, ein Jahr später jene zum Hafnermeister. 1980 übernahm er den väterlichen Betrieb in Gmünd, legte dort auch viel Wert auf die Lehrlingsausbildung, um geeignete Facharbeiter zu haben.

In der Pension widmet er sich der Jagd, dem Wandern in den Bergen und der Musik bei der Stadtkapelle Gmünd, wo er seit Gründungstagen dabei ist: „Josef Seisenbacher hat mir ein Horn in die Hand gedrückt, ich spiele es heute noch.“ Die Freude an der Musik teilt er mit seiner Familie, auf seine beiden Kinder ist er sehr stolz.

