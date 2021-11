Was wurde aus dem Kommandanten Eipeldauer?

Aufgewachsen in Altmanns, war Josef Eipeldauer schon in frühester Jugend von Fahrzeugen aller Art fasziniert. Auch im Berufsleben drehte sich dann alles um Maschinen und Motoren. Nach der Lehre zum Kfz- und Landmaschinenmechaniker begab sich der Hobby-Motocrossfahrer auf die Straße und war bis zur Pensionierung 2016 als Lkw- und Busfahrer in 22 Ländern Europas und Asien unterwegs. Neben dem Motorsport gehörte seine Liebe der Feuerwehr Altmanns, der er 1970 beitrat, und wo er 16 Jahre lang als Kommandant die Geschicke lenkte. Heute trifft man den leidenschaftlichen Waidmann beim Spazierengehen, am Sportplatz als Zuschauer oder auch mal beim Kartenspielen.