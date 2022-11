Was wurde aus dem „urigen“ Musikanten Ernst Redl?

Der 1950 geborene Ernst Redl besuchte einst die Textilfachschule in Groß-Siegharts, danach arbeitete er bei der Firma Amstetter, heute Framsohn, in Heidenreichstein. Schon in der Volksschule nahm er Geigenunterricht, später lernte er im Selbststudium Gitarrespielen und nahm Unterricht an der Trompete. Danach folgte eine 40-jährige musikalische Pause.

Erst 2006 animierte ihn Franz Korherr aus Kottinghörmanns wieder zum Musizieren: Es entstand die „Schwarzinger Stubenmusi“. Mit Johann Tischler und Johann Haberreiter spielte er auch bei den Heimatabenden „a wenig z’denga, vü z’locha!“. Man begleitete Isolde Kerndl bei Lesungen, spielte auf Geburtstagsfeiern – und zum Faschingsausklang beim sogenannten Goaßessen. Bei Maria „Lilly“ Trinkl im „Waldviertler Sepp“ entstand der Gruppenname „Die 3 Urigen“. Durch die Pandemie wurden die Auftritte weniger, sodass sich Ernst Redl auf Aufgaben im und um das Haus kümmern kann. Zu seinen Hobbys zählt auch der Stockschützensport, den er 30 Jahre lang turniermäßig bis zur Landesliga ausgeübt hat.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.