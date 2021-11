Was wurde aus der Regionalleiterin Brigitta Fida?

Geboren in Waidhofen und aufgewachsen in Reinberg-Heidenreichstein, absolvierte Brigitta Fida aus Wolfsegg die Krankenpflegeschule in Wien, arbeitete am AKH und im Hanusch-Krankenhaus. Zurück in Heidenreichstein war sie für die Volkshilfe einige Jahre als Stations-, später als Regionalleiterin für das Waldviertel tätig. Bei der Caritas St. Pölten bewährte sie sich als Behindertenbetreuerin und im Jugendcoaching. Seit zwei Jahren ist die stets engagierte Frau im Ruhestand und geht es ruhiger an: „Ich lese und koche mit Leidenschaft und reise gern.“ Gelegentlich geht sie mit ihrem Gatten, der einen kleinen Helikopter besitzt, „in die Luft“, um die Heimat von oben zu betrachten.