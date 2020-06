Das Trinkwasser zählt zu den wichtigsten Gütern. Viele Gemeinden haben aber schon mit der Versorgung Probleme. Alte Leitungen sind leck, die Brunnen bleiben wegen der langen Trockenheit leer. EVN-Wasser ist dann oftmals eine Alternative, um das kostbare Nass den Bürgern zur Verfügung zu stellen.

13 Gemeinden am Netz

Alleine im Bezirk Gmünd ist das Leitungsnetz von EVN-Wasser 160 Kilometer lang. 13 der 21 Gemeinden mit rund 25.000 Einwohnern werden voll- bzw. teilversorgt. Zuletzt wurden Schandachen (Litschau) sowie Grametten und Illmanns (Reingers) ans EVN-Netz angeschlossen. „In Haugschlag erfolgt die Ortsnetzübergabe mit Juli“, weiß EVN-Pressesprecher Stefan Zach. Dann folgen Haslau und Guttenbrunn (Heidenreichstein).

Der Großteil des EVN-Wassers, das viele Gemeinden im Waldviertel beziehen, stammt aus dem Brunnenfeld Unserfrau/Unterlembach an der Lainsitz. Rund 5.000 Kubikmeter pro Tag sprudeln aus diesen Brunnen. Zusätzlich werden bis zu 4.000 Kubikmeter Wasser täglich aus der Verbindungsleitung Weinviertel-Waldviertel entnommen.

Eigene Leitung in Unserfrau

EVN-Wasser bezieht schon viele Jahre das Wasser aus Unserfrau. Der Ort selbst wurde aber erst im Vorjahr an dieses Netz angeschlossen. Dazu investierte EVN-Wasser rund 500.000 Euro in eine neue Ortswasserleitung, durch die auch für Weitra die Möglichkeit zu einem Anschluss geschaffen worden ist.

Ruhe eingekehrt

Seit 2016 ist die Stadtgemeinde Litschau an das EVN-Wassernetz angeschlossen. Nach massiven Bürgerprotesten im Vorfeld dieser Übernahme ist Ruhe eingekehrt. „Ich glaube, viele sind froh, jetzt eine gesicherte Wasserversorgung zu haben“, meint VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann. Alle Katastralgemeinden außer Schlag werden von EVN-Wasser versorgt, insgesamt wurden zwei Millionen Euro investiert.

„Erst in der Vorwoche hatten wir einen großen Leitungsschaden. EVN-Wasser kümmerte sich umgehend darum“, zeigt Hirschmann weitere Vorteile auf.

Wasserknappheit in Spital

In Weitra wurde schon viel Geld in die Wasserversorgung investiert. Zuletzt wurde die Transportleitung vom Nebelstein zum Hochbehälter am Gansberg saniert. Trotzdem gibt es vor allem in der Katastralgemeinde Spital einen Trinkwasserengpass. „Im Frühjahr mussten wir wieder Wasser nach Spital liefern. Wir wollten einen zusätzlichen Brunnen graben, sind aber leider auf Felsen gestoßen“, erklärt VP-Bürgermeister Patrick Layr. Jetzt will man eine langfristige Lösung mit Ziviltechnikern suchen. „Unser Wasser vom Nebelstein ist qualitativ sehr hochwertig und das wollen wir behalten“, betont Layr. „Es werden aber weitere Maßnahmen erforderlich sein. Im Herbst werden wir dazu Planungen starten. Auch eine Notversorgung von EVN-Wasser ist eine Option.“

Neue Leitung in Bau

Einen Schritt weiter ist man in der Gemeinde Großschönau. Die Probleme mit der Trinkwasserversorgung sollen durch Investitionen zwischen 500.000 und 600.000 Euro heuer entschärft werden. Von Siebenlinden (Bezirk Zwettl) aus wird eine neue Wasserleitung mit EVN-Wasser errichtet. „Mit dieser neuen Leitung können die Katastralgemeinden versorgt und zusätzlich eine Wasserreserve gebildet werden“, meint VP-Bürgermeister Martin Bruckner. An die neue Leitung sollen Thaures und Teile von Hirschenhof angeschlossen werden.

Damit und mit der bereits im Bau befindlichen Aufbereitungsanlage sollten die Probleme mit der Trinkwasserversorgung für Jahrzehnte vom Tisch sein, so Bruckner. Aufgrund der vielen Niederschläge gibt es erst seit der Vorwoche wieder einen Anstieg des Grundwasserspiegels.

2.000 Haushalte problemlos versorgt

Über ausreichend eigenes Wasser verfügt die Stadtgemeinde Gmünd. Laut Wassermeister Thomas Gallistl werden jährlich etwa 700.000 Kubikmeter Wasser verbraucht. Damit werden rund 2.000 Haushalte in Gmünd und dazu auch Hohen-eich versorgt. Das Wasser, das von den drei Brunnen in Kleineibenstein stammt, wird zweimal jährlich im Qualitätslabor in Gmünd untersucht und mit einer UV-Desinfektionsanlage aufbereitet. „Unser Team der Städtischen Wasserversorgung ist der Garant für die hohe Wasserqualität“, meint VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer.

Sanierung vor Abschluss

In der Tourismusgemeinde Moorbad Harbach hat das Wasser einen besonderen Stellenwert. Derzeit wird um 360.000 Euro der dritte Hochbehälter saniert. „Auch die Errichtung einer Entsäuerungsanlage steht an“, betont VP-Bürgermeisterin Margit Göll.