Wechsel im Dekanat: Andreas Lango folgte Herbert Schlosser

Der aus Jelena Gora in Polen stammende Andreas Lango wurde 1964 geboren, trat 1985 bei den Klaretiner Missionaren ein und begann das Noviziat. Ein Jahr später legte er die erste Profess ab, wurde 1991 zum Diakon geweiht. Ein Jahr später schloss er die Moraltheologie mit dem Magistertitel ab. 1992 wurde Lango von Kardinal Henryk Gulbinowicz zum Priester geweiht und als Pfarrvikar in Paczyna eingesetzt. Seit 1999 ist er in der Diözese St. Pölten tätig, anfangs als Kaplan in Schrems und Langegg. 2004 wurde er Pfarrer in Raabs. Seit September 2009 leitet er die Pfarren Eisgarn, Eggern und Reingers und wurde zum Propst des Stiftes Eisgarn ernannt.